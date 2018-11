Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Boogschutter

Probeer zelf ook eens wat creatieve oplossingen aan te dragen, je kunt niet puur op de ideeën van anderen leunen. Vroeg of laat zul je het toch zelf moeten rooien en dan is het niet verkeerd om wat ervaring opgedaan te hebben. Je verbaast je over het feit dat sommige mensen zo veel moeite nemen om een vervelende streek uit te halen. Anderen laten het een beetje over zich heen komen en vergeten het daarna weer. Jij kunt dat echter niet over je kant laten gaan, ook als jij niet degene bent die het overkomt.

Beeld: Sanne Bakker