Dit keer géén 1 aprilgrap: er komt écht yoghurt met Licor 43-smaak

Weet je nog, het moment waarop het internet ontplofte in 2018 omdat er yoghurt met Licor 43-smaak gelanceerd zou worden? En niet te vergeten de enorme teleurstelling toen bleek dat het een 1 aprilgrap was? De makers van beide producten is alle commotie in elk geval ook niet ontgaan, want dit jaar brengen ze de lekkernij écht op de markt.

Om de pijn van half Nederland te verzachten hebben de producenten achter de Spaanse likeur en Twentse zuivelmakers de handen ineen geslagen. Samen komen ze met the best of both worlds: Boer’n yoghurt® geïnspireerd door Licor 43. Denk hierbij aan de romige smaak van de oer-Hollandse boerenyoghurt in combinatie met het drankje dat gekenmerkt wordt door de geurige vanille- en karameltonen. Yummm! Pas op: het toetje bevat 0,9 procent alcohol, waardoor het niet geschikt is voor kids.

Limited edition

Als we het persbericht mogen geloven, is de limited edition yoghurt vanaf 1 april 2019 een aantal weken verkrijgbaar. Waar je een emmertje kunt scoren? De smaak zal te vinden zijn bij Boni, Deen, Spar, Poiesz, Hoogvliet, Jan Linders, Nettorama, Makro, Dekamarkt, Dirk van de Broek, Plus en Coop supermarkten en de Zuivelhoeve winkels. Tenminste, dat zéggen ze.

Geen grap?

Dat het product dit jaar écht in de schappen komt te liggen, wordt in het persbericht dubbel en dwars benadrukt. En ook na navraag van Flair wordt volgehouden dat het dit keer écht geen grap is. We kunnen nu alleen maar heel hard hopen dat we niet een tweede keer snoeihard in dezelfde stunt trappen. #fingerscrossed

