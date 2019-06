Het duurde even voordat Cupido raak schoot bij boer Marnix, maar het was het wachten waard. De ‘Boer zoekt Vrouw’-deelnemer woont inmiddels samen met zijn vriendin Emmie!



Marnix probeerde het in het programma nog even met briefschrijfster Janneke, maar al snel bleken zij geen match te zijn. De boer werd kort daarna stapelverliefd op iemand die hij al twintig jaar kende. Emmie komt ook uit het paardenwereldje en na lang om elkaar heendraaien, sprong de vonk eindelijk over. “We zijn net een peper- en zoutstel. Ik denk iets, en Emmie zegt het. Het zit gewoon goed, en dat is hetgeen waar ik naar op zoek was!”, aldus de verliefde boer.

Samenwonen

Emmie is inmiddels bij Marnix ingetrokken. Het huis heeft een flinke make-over gekregen. “Mensen denken dat het gestyled is door een tv-programma! We hebben een mooie combinatie gemaakt van mijn oude spul en Emmies nieuwe meubilair. En we hebben een hoekbank waar Michelle en Maarten jaloers op zouden zijn!’, vertelt de boer op de website van het programma. De verdeling van de taken is ook al duidelijk. ‘Emmie is wat meer van het koken, ik meer van het opeten!”, sluit hij af.

