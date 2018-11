Kijkers van ‘Boer zoekt Vrouw’ raken niet uitgepraat over dít lieve fragment

Zondagavond zaten de trouwe fans van ‘Boer zoekt Vrouw’ natuurlijk weer aan de buis gekluisterd voor een gloednieuwe aflevering. Hierin was te zien hoe Steffi en Michelle beiden moesten kiezen tussen twee ontzettend verliefde mannen, wat niet zonder pijn en moeite ging.

Pas op, spoiler alert!

Heb je de aflevering gemist en wil je nog niet weten wat er gebeurd is? Stop dan hier met lezen.

Het was weer een roerige week voor de deelnemende boeren. Zo was te zien hoe alleen Marit nog over was bij boer Wim, na het vrijwillige vertrek van Paula een week eerder. Waar Marit eerst nog twijfelde, leek er in de afgelopen aflevering van ‘Boer zoekt Vrouw’ toch iets op te bloeien tussen de twee. Boer Jaap is nog steeds omringd door zijn beide vrouwen en lijkt er nog lang niet uit te zijn. Of er misschien zoiets als een co-relatie in zit, vroeg-ie aan Petra.

*Smelt*

De gloednieuwe uitzending van ‘Boer zoekt Vrouw’ heeft weer een hoop tongen losgemaakt op Twitter. Ten eerste vanwege champignonnenkweekster Michelle, die uiteindelijk besloten heeft om voor Maarten te gaan. Na het vertrek van Ruud is te zien hoe Michelle en Maarten elkaar een spontane kus geven, wat de nodige smeltende reacties op Twitter heeft opgeleverd.

Kluts kwijt

Maar er was één fragment dat de kijkers nóg leuker vonden, en dat draaide volledig om Steffi. De onzekere boerin verklaarde de liefde aan Roel en gaf toe dat ze helemaal de kluts kwijt is door hem. En (yes!) dat bleek volledig wederzijds te zijn. Dit vond twitterend Nederland van dat romantische moment:

Hoe blij kan #boerzoektvrouw je maken pic.twitter.com/K0ztaK7LN9 — Daphne Verstegen (@daphneverstegen) 12 november 2018

