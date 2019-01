Love is in the air: ook dit ‘Boer zoekt Vrouw’-koppel gaat samenwonen

Weer goed nieuws voor één van de boeren uit het programma ‘Boer zoekt Vrouw’. Niemand minder dan Herman en Fleur gaan namelijk samenwonen! En wel in Frankrijk.

Herman en Fleur leerden elkaar kennen tijdens het seizoen 2016-2017, waarbij alle boeren hun bedrijf in het buitenland hadden. De twee werden stapelverliefd op elkaar en nu is het moment dus daar: Fleur komt definitief naar Frankrijk. Herman vertelt: ‘Ik wilde een eigen huis, want ik woon nog steeds bij mijn ouders. Dit leuke huisje stond in het dorp te koop. Het is een boerderij geweest maar er zit geen land meer bij. Wel staan er nog wat schuren omheen.’

Opknappen

De woning moet wel nog helemaal opgeknapt worden, dus tot die tijd moet het koppel nog heen en weer reizen. Maar samenwonen staat dus zeker wel op de planning. ‘Als het bewoonbaar is, gaan we dat zeker doen. Dat zal verderop in het jaar zijn.’ Ook hebben ze grootste plannen met hun nieuwe stulpje. ‘We denken eraan om in een van de oude stalletjes een bed & breakfast op te zetten. Hoe en wat weten we nog niet, maar als Fleur hier komt wonen, dan zal dit haar project worden.’

