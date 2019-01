Nog meer liefdesgeluk: ook boer Wim en Marit gaan binnenkort samenwonen

Werd eerder deze week al bekend dat Michelle en Maarten uit ‘Boer zoekt Vrouw’ gaan samenwonen, nu pakt er nog een stel de verhuisdozen in. Ook bij boer Wim en zijn Marit gaat het namelijk zo goed, dat ze de volgende sprong in het diepe durven te wagen.

Lees ook: ‘Oh no! Dit steady ‘Boer zoekt vrouw’-koppel is niet langer samen’

Ook Marit zal haar spullen pakken om op de boerderij van Wim te komen wonen. Nu moeten ze nog elke week heen en weer reizen: zij een paar dagen in de week naar Marknesse, hij één dag in de week naar Den Haag. Aan de Stentor vertellen de twee tortelduifjes dat ze nog niet veel problemen hebben met het latten, maar dat ze toch graag binnenkort gaan samenwonen!

Vakantie

Máár voordat ze dat gaan doen, gaan ze eerst als proef op de som samen op vakantie. Naar Portugal om precies te zijn. Het wordt het eerste tripje voor het stel écht samen, zonder camera’s. ‘Dat is ook weer een nieuwe ervaring.’

Stress

De eerste prille periode van hun relatie was ook niet altijd makkelijk, vertelt het stel. Marit: ‘De opnames voor Boer zoekt Vrouw vonden al in juli plaats. We hebben het dus al die tijd voor ons moeten houden. Dat gaf af en toe best wat stress.’ Gelukkig is dat nu verleden tijd. Marit vervolgt: ‘Nu kunnen we samen boodschappen doen in Marknesse, Wim. Of naar de meubelboulevard voor een nieuwe bank. Eentje die lekker ligt, waarop we samen kunnen liggen.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: KRO NCRV