Romantisch ‘BZV’-nieuws: boer Olke is getrouwd en vertelt over bruiloft

Na een zware periode lijkt het geluk volledig aan de zijde van boer Olke – bekend van ‘Boer zoekt Vrouw Internationaal’ – te staan. Hij is in het huwelijksbootje gestapt met zijn grote liefde Hilda, in het bijzijn van een select groepje vrienden en familie.

Olke en Hilda hebben elkaar eeuwige trouw beloofd in een kerk in Texas. “Ons huwelijk vond plaats in de kerk waar Olke graag komt”, vertelt Hilda in een interview. “De pastoor heeft ons getrouwd. Het was een heel mooie ceremonie waarin de pastoor in prachtige woorden uitlegde hoe speciaal het huwelijk is.”

Bijzonder moment

Het mooiste moment van de grote dag volgens de twee? “Dat was toen wij elkaar het jawoord gaven”, aldus de twee. “Vanaf dat moment ga je als getrouwd echtpaar door het leven, wat heel mooi en bijzonder is.” Het pasgetrouwde stel hoopt in het najaar de liefde te vieren met een klein huwelijksreisje. “Misschien een paar dagen naar de kust van Texas, dat zou heel fijn zijn.”

Steun

Zijn deelname aan Boer zoekt Vrouw leverde boer Olke geen nieuwe liefde op, maar na afloop van het programma liep hij tóch iemand tegen het lijf: Karen. Helaas hebben de twee maar kort van elkaar mogen genieten, want begin 2018 overleed zij aan de gevolgen van borstkanker. Op dat moment betuigde Hilda haar steun aan de Texaanse agrariër en sloeg al gauw de vonk over; in september dat jaar ging Olke nog op zijn knieën tijdens een romantisch diner bij het kampvuur. “Samen door het leven gaan, elkaar te steunen en elkaar aan te vullen. Op zo’n moment besef je weer hoe prachtig het leven kan zijn. We hopen dat wij een lang en gelukkig leven samen in Texas zullen hebben.”

