Nog meer namen bekend: ook deze BN’ers worden verdacht van deelname aan ‘Wie is de Mol?’ 2020

Vorige week maakten we al wat namen bekend van BN’ers die op de lijst staan voor het nieuwe seizoen van ‘Wie is de Mol?’, maar dat betekent niet dat het speculeren is afgelopen. Ook nu zijn er weer een paar namen gedeeld.

Leonie ter Braak

Leonie is een nieuwe naam op de lijst met verdachten. Ze postte op 12 mei voor het laatst een foto op Instagram en op 16 mei haar laatste tweet. Normaal gesproken is ze juist heel actief op deze kanalen. Ook opvallend: ze tweet heel enthousiast over de halve finale van het Eurovisie Songfestival, maar tijdens de finale laat ze niets van zich horen.

Nathan Rutjes

Voetballer Nathan speelt dit seizoen bij topamateurs, maar tijdens de kampioenswedstrijd was hij afwezig. Zou dat betekenen dat hij dit seizoen een van de kandidaten is?

Marije de Roode

Marije is bekend van het Youtube kanaal #BOOS. Op Twitter wordt haar naam veel genoemd.

Ron Boszhard

Ron ging een paar seizoenen geleden als eerste kandidaat naar huis terwijl hij andere kandidaten nog niet eens had ontmoet. Krijgt hij toch nog een kans?

Bron: RTL Boulevard | Beeld: AVROTROS