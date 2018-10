Blog Marjolijn: ‘Ik houd mijn hart vast: dit weekend gaat de wintertijd in!’

Net wanneer je denkt dat alles wel lekker op rolletjes loopt, word je weer even een paar manden terug geslingerd. Net wanneer je denkt dat de jongste wel een slaapritme te pakken heeft, wordt ze ineens drie keer wakker. Is het het onstuimige weer? Volle maan?

Dit weekend gaat de wintertijd in en ik houd mijn hart vast want dat kan twee kanten op. Óf ze slaapt een extra uurtje door óf ze is een keer extra wakker!

Ik weet het niet hoor, het meest voorkomende antwoord is toch wel weer dat irritante ‘sprongetje’. Een van de meest vreselijke termen die je leert als je moeder wordt. Ahhh, huilt ze veel? Ze maakt vast een sprongetje. Ahhhh, drinkt ze slecht? Ze maakt vast een sprongetje. Goed moment om hier een kots-emoticon te plaatsen!

Maar goed, wat het ook is, afgelopen nacht was er weer zo eentje. Dat ik meerdere malen werd verrast wordt door de ‘minimensjeswekker’. 00.30 uur: ‘Whèèèèèè!’ Ik sla om me heen om een lampje te vinden, was net heel diep in slaap en struikel over de berg kleding voor mijn bed. Ja, ik ben een vreselijke sloddervos! Even troosten, beetje drinken en hup, ik duik weer in bed. 02.30 uur: ‘Whèèèèèè!’ Brrr, wat baal ik hiervan, maar daar ga ik weer. Zelfde verhaal: lampje, struikel, troosten, drinken en weer plat. En dit herhaalde zich om 04.02 uur nog eens.

Op naar werk

En dan, om 06.00 uur de échte wekker en om 06.15 uur de tweede échte wekker. Op naar mijn werk. Ik hijs me met veel moeite vluchtig in een casual Friday outfit, poets mijn tanden, haar omhoog, laag make-up erop om mijn wallen te verbergen. Waar is Nikkie Tutorials als je haar écht écht nodig hebt? Kan iemand mij haar een uurtje cadeau doen alsjeblieft? Ik ben 25 november jarig?!

‘PLONS, ik laat de tube tandpasta vallen in een rijkgevuld potje zindelijke plas. K**!’

Ik kleed de kleine meid aan en geef haar beneden alvast een fles. Snel weer naar zolder om de grote man uit bed te halen. Die roept de laatste tijd all day every day: ‘Mama, bejje blij?’ Ja, mama is blij! We gaan lekker spelen vandaag. Kom je mee?’ En ja, de grote man is natuurlijk zindelijk, dus eerst op het potje. Ik kam tegelijkertijd zijn bos krullen en maak er wat moois van. ‘Mama, bejje blij?’ ‘Ja, mama is blij’ Ik maak zijn dinotandenbostel klaar terwijl hij klaar is met plassen en…. PLONS, ik laat de tube tandpasta vallen in een rijkgevuld potje zindelijke plas!

‘K**!’, floep ik eruit. En dat wordt gezellig herhaald. Ik probeer mijn lachen in te houden. En natuurlijk wil meneer dan per se doortrekken. Owee als ik dat doe. ‘Handjes niet aan de wc-bril!’, roep ik automatisch, terwijl hij met zijn handje vol om de bril grijpend de wc doortrekt. Mama is niet zo blij!

O what a night, nu eerst koffie! ‘Mama, bejje blij?’ Ja, met een bak koffie in mijn hand ben ik heueueuel blij!

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

