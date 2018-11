Mick wordt bijna drie jaar en mini M. tikt over een maandje haar eerste verjaardag aan. De tijd lijkt voorbij gevlogen. Begin 2015 besloot ik om niet langer mijn kinderwens af te laten hangen van die prins op het witte paard. Natuurlijk heb je in je hoofd altijd een ideaalplaatje, maar ervaringen uit het verleden leerden me ook dat de belangrijkste persoon jijzelf bent.

Drie jaar geleden is mijn eigen diep gekoesterde wens in vervulling gegaan. Nadat ik de ‘ik-wil-een-ideaal-gezin-knop’ omzette, ben ik gelukkiger dan ooit.

Het einde van een werkdag was nog nooit zo leuk

Het is na een dag werken heerlijk om je spullen te pakken en je kleine mini’s op te halen. Ik geniet daar nog iedere werkdag van. Een blij jongetje komt dan razendsnel op me afgerend – ‘MIJN Mamaaaaaaaaa!’ – en knuffelt me zo dat ik geen kant meer op kan. Dan gaan we naar de andere groep om mini M. op te halen en dan word ik voor de tweede keer overladen met emmers vol liefde. Een klein kruipend bijdehand meisje die met twee tandjes de mooiste glimlach van de wereld heeft. De liefde die ik als moeder voel is iets waarvan ik lang heb gedacht dat het niet voor mij was weggelegd. En het exacte moment van die omslag in mijn hoofd weet ik niet eens meer. Maar tjonge, wat ben ik blij dat het zo is gelopen.

‘Doe mij maar een heel voetbalelftal’

Mensen vragen vaak: ‘Is het niet zwaar in je eentje?’ of ‘Hoe red je dat allemaal?’ Willen jullie alsjeblieft stoppen met deze achterlijke ouderwetse vragen? Voor eens en voor altijd: NEEEE, het is niet zwaar in mijn eentje! Sterker nog: doe mij maar een heel voetbalelftal. Grapje hoor, of toch niet helemaal..? Wie weet wat de toekomst mij en ons nog brengt, ik sluit niets uit. Overigens mensen: Ik ben niet in mijn eentje, ik ben samen met Mick, mini M. en Fitch.

Ik denk dat iedere vrouw die voor het eerst moeder wordt, wordt overvallen door de enorme liefde die je voelt voor je kindje. Je hormonen die door je lijf gieren en de slapeloze nachten. Dat is voor mij niet intenser dan voor andere vrouwen. In the end komt er heel veel neer op de schouders van de moeder, juist in die eerste maanden. En ik moet ook bekennen dat bij mini M. de gebroken nachten me veel makkelijker af zijn gegaan dan bij Mick. Ik had het immers al een keer meegemaakt en was voorbereid. Je leven verandert voorgoed, maar het moederschap is het mooiste dat er is. Mijn lieve kleine kids: het mooiste wat me ooit overkomen en gegund is. Het bijna verslavende gelukzalige gevoel is onbeschrijfelijk.

Gelukkig zijn met jezelf is zo belangrijk

Nog steeds denk ik vaak ‘Waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan?’ Zoveel kostbare tijd is verloren, maar die tijd was ook een leerproces voor me this much is clear. Ik probeerde me vast te klampen aan scènes uit romantische films, denkend dat dat mij ook vast nog wel eens zou overkomen. Dom, want de jaren vliegen voorbij en voor je het weet ben je te oud om je kinderwens in vervulling te laten gaan. Mijn levensles is dat ik gelukkig moet zijn met mijzelf, daar ben ik van overtuigd. Ik ben zo vreselijk blij dat ik op mijn 35e een geweldig lieve en gezonde zoon heb mogen krijgen en exact twee jaar later een mooie dochter: een letterlijke miniversie van mij. Mijn dagen zijn sindsdien nooit meer hetzelfde.

Mijmerende Mama Jubelblog

Ja, dit is een mijmerende-mama-jubelblog geworden. Maar af en toe moet ik dat gewoon even kwijt. Jullie weten ook dat ik de andere kant van de medaille ook dikwijls benoem. Ik deel vrijwel alles waar ik in het dagelijks leven tegenaan loop. Hoe ik ‘dat allemaal red’ in mijn eentje enzo. Dat doe ik in de hoop dat (andere single) moeders en moeders in spe er wat aan hebben en mijn belevenissen herkennen. Ik vind het leuk om te delen, maar zou het ook leuk vinden als nog meer vrouwen hun

ervaringen met mij delen. Doen dus, vind het leuk om van en over jullie te horen!

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Beeld: Anne Verhoeven – Puur Beeld