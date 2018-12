Blog Marjolijn: ‘Help! Ik ben zo’n moeder geworden die ik altijd zo hekelde!’

Vorige week vrijdag was het de verjaardag van mijn beide kids. Wat een gevoel voor timing heb ik: ik was voor beide op 21 december uitgerekend en beviel twee keer op 14 december. Hoe bizar? Eerst baalde ik daarvan. Het is toch niet leuk voor de kinderen om hun speciale dag te delen? Maar ja, tweelingen zijn ook niet anders gewend en eigenlijk is het gewoon héél bijzonder.

Ik was al weken met de voorbereidingen bezig en voor de taarten had ik me een half jaar van tevoren al ‘opgegeven’, omdat ik er anders vanwege de drukte naast zou grijpen. Online had ik tal van heliumballonnen besteld en die kwamen – gelukkig – nét op tijd allemaal aan. Een heliumtank had ik ook al in de kast staan, dus vorige week donderdagavond begon ik vol goede moed de kamer te versieren.

‘De heliumtank ontplofte zowat in de woonkamer’

Met een heliumtank in de aanslag ging ik van start. Die voorpret duurde maar even want voordat ik het wist knalde de tank door de hele kamer en was er nauwelijks helium meer over. Ik kon wel janken! Ik had zeker twintig ballonnen willen opblazen en had er uiteindelijk twee de lucht in gekregen. De hond was compleet in de stress geschoten van al het kabaal en uit angst naar boven gerend met zijn staart tussen zijn poten.

Social media moeders

Shit! Hier ging het dus al mis! Dan maar extra veel slingers ophangen. En de ballonnen had ik net zo goed kunnen bestellen want ze kostten nu al met al ook wel bijna twintig euro per stuk. ‘Ik ben gewoon zo’n moeder!’, dacht ik bij mezelf. Een moeder die zich laat op hypen door social media en te grote, te overdreven verjaardagsfeestjes voor kleine kinderen organiseert. Mijn grootste angst was ineens waarheid. Ik besloot om me even weer te ‘grounden’ en gewoon door te gaan met versieren op de Marjolijn-manier.

’s Ochtends zong ik Mick wakker en gingen we samen naar Mini M.’s kamer om daar nog een keer ‘Lang zal ze leven’ te zingen. Toen snel naar beneden en de reactie was onbetaalbaar: ‘Oôôhhh Mama mooooooi ballonnen en slingers!’ Kind blij, ik blij. Mick had zich zolang verheugd, maar moest nog even wachten op zijn grote cadeau. Want ja, als ik het nu geef wil hij straks niet mee naar de crèche, dacht ik. Dus een kleinigheidje aan de ontbijttafel en de grote cadeaus kregen ze later die dag.

‘Ik reed anderhalf uur voor de perfecte verjaardagstaarten!’

Toen de kinderen naar de crèche waren, heb ik het huis schoongemaakt, boodschappen gedaan en ben ik in de auto gestapt om in een kleine anderhalf uur naar Brabant te rijden voor dé perfecte taarten. Dat lees je goed: een ‘klein’ anderhalf uur. Voor twee taarten! Via Instagram kwam ik een tijd terug terecht op – voor mij – dé cake queen van Nederland. Geen overpriced hippe bakkerszaak in de grote stad, nee, deze rockende moeder heeft haar carrière ervan gemaakt in haar eigen keuken. Ze is maandenlang volgeboekt en reuze creatief (heus: bekijk haar Instagram en je begrijpt waarom ik deze taarten móest hebben). Zeker als je binnenkort iets te vieren hebt. Na een briefing van een paar e-mails van deze zeurmoeder durfde Yvette het wel aan om voor mijn twee lieverds een onvergetelijke lekkere taart te bakken. Voor Mick een stoere beestentaart en voor Mini M. een lieve girly taart. En zeg nou zelf: hoe cool waren deze taarten?







Na mijn bliksembezoek aan Brabant racete ik weer terug naar de Randstad. Kids opgehaald en de dag daarna met heel veel lieve mensen. Lieve collega’s die mijn kleintjes op kwamen zoeken en een cadeautje brachten. Mick was zo blij en dat emotioneert me dan, omdat dat uiteindelijk alles is wat ik voor ogen had. Met of zonder twintig heliumballonnen. Nog steeds heeft hij het over zijn verjaardag en wordt hij dagelijks wakker met de statement: ‘Ik ben jarig!’ Yes! Ik heb blijkbaar tóch iets goed gedaan!

Over Marjolijn

Marjolijn (38) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

