Blog Marjolijn: ‘Maandag heb ik de twintigwekenecho en dat blijft spannend!’

Maandag heb ik de twintigwekenecho. Tot nu toe lijkt het soms net of ik helemaal niet zwanger ben. Of dat nou komt doordat het de derde is? Ik voel de kleine man nog niet bewegen. Soms heel klein een beweging dat hem theoretisch gezien zou kunnen zijn, maar echt zeker weet ik dat dan ook niet.

Het is gek hoe je zoveel van je zwangerschap(pen) weer zo snel vergeet. Dat heb ik tenminste. De bewegingen, de schopjes. Ook bevallingspijn kan ik me niet meer voor de geest halen. Het overweldigende gevoel van geluk nadien laat je dit alles snel vergeten.

Drukknoopjes-struggles

Waar ik me wel keer op keer over verbaas is dat er dingen zijn die je tot in den treuren gewoon verkeerd blijft doen. Vanmorgen stond ik de kleine meid aan te kleden. Ik heb ‘al’ twee kinderen, maar steeds presteer ik het weer om het rompertje toch zeker één keer per dag verkeerd dicht te knopen. Bij het naar bed brengen hetzelfde: zit dat hele pyjamaatje dicht met 101 drukknoopjes, houd ik er tóch één over. En dan moet ik de pyjama ALTIJD maar dan ook écht altijd helemaal opnieuw dichtknopen vanaf het eerste knoopje. En dan die kleine handjes, die je altijd te snel afzijn op weg naar hun goedgevulde luier als je die nét hebt losgemaakt. Ben ik nou de enige die dit steevast meemaakt?

‘Tot nu toe ziet alles er top uit en heb ik, ondanks dat ik hem nog niet zo voel, een actief gezond klein mannetje in m’n buik’

Maarreehhh… zo’n twintigwekenecho blijft spannend hoor. Zeker als je de veertig nadert met rasse schreden zoals ik. Dan kan er gewoon statistisch gezien zoveel meer misgaan dan tien jaar geleden. Tot nu toe ziet alles er top uit en heb ik, ondanks dat ik hem nog niet zo voel, een actief gezond klein mannetje in m’n buik. Wel een gek idee dat dit, als alles goed gaat, de allerlaatste zwangerschapsecho ever gaat zijn. Dat maakt hem extra bijzonder denk ik.

Elke avond als Mini M. op bed ligt, lig ik nog even met de oudste op de bank. Dan vraagt hij: ‘Mama mag ik even bij de baby liggen. En dan gaat hij met zijn hoofdje op mijn blote buik liggen. Nou, dan kun je me wegdragen hoor. Wat een lief kind!

Nesteldrang

Ondertussen begint ook de nesteldrang alweer aardig de kop op te steken. Vorige week heb ik eigenhandig de vreselijke babypoep-gele vloerbedekking van de vorige bewoners op de eerste verdieping eruit getrokken en het lelijke zwarte laminaat uit mijn eigen slaapkamer eveneens uitgezwaaid. Het was iets waar ik me al sinds we hier wonen aan ergerde, maar van dacht: ‘Dat komt wel…’ Ik kon het niet langer aanzien en ging aan de slag. De dag daarna kon ik niet meer lopen natuurlijk! Ik heb vervolgens een prachtige vloer laten leggen en iedere keer als ik nu naar boven loop, word ik zo vrolijk van het eindresultaat. Nu de combo-babykamer nog. De twee kleinsten ga ik denk ik samen op een kamer leggen omdat ik onze logeerkamer nog niet wil opofferen voorlopig…

