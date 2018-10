Blog Marjolijn: ‘Help! Hoe maak ik mijn kind zindelijk?’

In de vakantie waren we al een beetje begonnen, maar nu zou het voor het ‘eggie’ zijn. Vol goede moed startte ik twee weken geleden met het trainen van de zindelijkheid van mijn oudste. Ik zag er vreselijk tegenop. Had verschillende ervaren ouders al om tips gevraagd, dus ik ging ermee aan de slag.

Lees ook: Blog Marjolijn: ‘Het is weer zover hoor, de herfst is begonnen…’

In de zomervakantie had ik hem thuis wel eens in zijn blootje in de tuin laten lopen, maar dat ging soms goed soms niet. Vond ik achteraf een slechte tip, want bij mijn kind werkte dit niet. Hij wist wel dat hij moest, maar liep dan alsnog naar binnen en liet dan een spoor van poep achter terwijl er – als ik er ook maar iets te laat bij was – een smikkelende Golden Retriever achteraan liep. ‘Gatver!’, riep ik uit. Tegen die alleseter van een hond he, niet tegen Mick. Daar jubelde ik tegen ‘Kan gebeuren, niets aan de hand!’ Het was al met al een bar slechte tactiek die niet werkte.

De tip van een tof potje

Google maar eens potje en je krijgt de meest bijzondere mini pleetjes in beeld. Van speelgoedmerken met muziek en stemmen en in alle vormen en maten. Belachelijk, zo’n ding is er om in te plassen en poepen. Ik hoefde al die tierelantijnen niet, maar ach, ik denk ik koop voor die jongen een potje met een stuurtje en een toeter. Het werkte wel, hij wilde erop zitten, maar probeerde er vervolgens met al zijn kracht mee te gaan ‘wijden’. Ik erachteraan: ‘Nee niet rijden, dit is een potje om in te plassen. Je maakt krassen op de houten vloehooeer!’

Die tip van een beloning

Eenmaal in Frankrijk probeerde ik het weer. Samen met zijn tante ging hij verschillende keren op de wc. Eerst nog voor een snoepje, later verzon hij dat hij een ‘heewe gwote vwachtwage’ wilde. En ja, met zo’n tante als die van hem krijgt hij het ook gewoon voor elkaar. Bij de eerste de beste hyper Carrefour scoorde meneer een mega grote gele bulldozer. Heel slim, dan kon hij die vwachtwage nog een volgende keer eisen bij een raak schot in de pot. Hij was er nog niet echt aan toe hoor, ook in het warme Frankrijk was er niet echt dat besef dat hij moest plassen of poepen.

‘Ze moeten er gewoon aan toe zijn’

Dat je kind er aan toe moet zijn. Ja, dat hoor je dan zeggen. Maar hoe weet ik dat in vredesnaam? Zeg ik dan: ‘Joh denk je dat je al kan plassen op de wc?’ Dan zegt hij echt niet: ‘Ja mama, graag!’ Als hij er aan toe is. Pff, krijgt hij dan rode wangen ofzo? Nouja, ik wist het niet, maar twee weken geleden viel dat kwartje ineens. Ik ging het namelijk weer proberen. Ik kocht bij Zeeman een stapel hemdjes en onderbroeken. Ik gaf hem het gevoel alsof hij heel stoer was met die echte grote jongens onderbroeken. Hij kon niet wachten tot hij ze aan mocht. Ja, mensen: hij was er aan toe!

Eenmaal thuisgekomen wilde hij natuurlijk direct een nieuwe onderbroek aan. Dat deed ik. Na een tijdje zag ik dat hij aan zijn kruit begon te trekken dus zette ik hem op de wc, met een bril verkleiner. De autopot lag inmiddels in de container. Hij plast en mocht heel interessant de plas doortrekken. ‘Doei plas!’ Even later: ‘Mama, ik moet een poep!’ en weer liepen we naar de wc en alles ging goed.

‘Wat was ik trots. Mijn kind is binnen een week zindelijk’

Wow, dat vond ik effe stoer. ’s Nachts voor de zekerheid nog een luier om, maar dat vond ik toch vreemd. Hoe zou hij dan leren dat hij ’s nachts ook gewoon droog moest blijven? De volgende nacht gewoon geprobeerd en hem drie keer laten herhalen: ‘Ik kan niet plassen, ik heb geen luiertje om’. Toen ik de volgende dag naar boven liep en zijn deur opendeed was ik als een kind zo blij. ‘Ben je droog?’ ‘Ja!’ Wat was ik trots. Mijn kind is binnen een week zindelijk. Zonder gekke trucs. Zonder hippe pot, gewoon een kaal groen Ikea potje, een brilverkleiner en Zeeman boxers. Weet je waarom? Ik denk dat hij er gewoon aan toe was. Nu zit ik alleen wel met 288 Pampers in maat 5…

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Puur Beeld