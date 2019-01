Blog Marjolijn: ‘Over cliffhangers gesproken…’

In Flair heb je altijd een artikel ‘Waar doet ze het van?’ en deze vraag wordt mij ook best weleens gesteld. Mede single mama’s mailen mij regelmatig met de vraag hoe ik de keuzes maak voor alle dure baby- en kinderartikelen. Nou, laat ik je vertellen: Ik ben een echte koopjesjager. Ik zoek net zolang tot ik de beste deal vind. Maar er zijn zeker zaken waar ik minder kijk naar de kosten, maar meer naar de kwaliteit.

Zo bevond ik mij laatst in de situatie, die ik heel lang heb uitgesteld, maar ik vond het wel belangrijk om nu echt op onderzoek uit te gaan. Autostoeltjes. Beide kids waren hun huidige zetels ontgroeid, dus ‘daar gaat mijn eindejaarsuitkering!’, dacht ik. Maar ja, sinds ik moeder ben, ben ik zo gefocust op veiligheid. Ik ben altijd bang dat er iets met mijn kinderen gebeurt. Ik zie overal gevaar in. Sterker nog, ik denk zo vaak: ‘Wat als, wat als..?’ Ik ben gewoon altijd bang dat ze echt iets heel ergs overkomt. Hello, motherhood! Dus veiligheid in de auto vind ik heel belangrijk.

Niet over een nacht ijs

Hoe ga ik dan te werk? Nou, dan pak ik eerst de Duitse ADAC-tests erbij. Daar zijn de eisen vast nog strenger dan in Nederland, gezien het feit dat je daar geen snelheidsbeperking hebt op de snelweg. Tenminste, daar ga ik dus vanuit. Daarna kijk ik naar de ANWB-test. En dan moet ik er dus echt aan geloven: mini M. moet toch nog een tijdje achterstevoren reizen. Het is het allerveiligst. Er zijn qua autostoeltjes eigenlijk maar een paar merken die ertoe doen: Cybex is de consequente topscorer, Britax Römer is ook een bekende met goede resultaten, Concord is een Spaans merk dat eigenlijk pas sinds een paar jaar wat bekender is.

Ei-wat?

Ik heb gehanteerd dat ik een i-Size stoel wilde voor de kleine meid, voor Mick wil ik een stoel waar hij tot zijn twaalfde veilig in kan zitten. I-Size is in 2013 ingevoerd, maar je ziet pas sinds kort veel van deze stoeltjes verschijnen. Het is een nieuwe veiligheidsnorm waaraan stoeltjes moeten voldoen. En dan blijven er maar weinig over die een dubbele plus scoren: Cybex en Britax Römer. En ja waar kies je dan voor? In dit geval waren de stoeltjes voor beide kids van Cybex een stukkie betaalbaarder met dezelfde testresultaten. Mijn eerste autostoeltje voor Mick was ook van dit merk. Mijn eigen ervaring was dus al goed en de prijs is aantrekkelijker, keuze gemaakt: De Sirona S i-Size en de Pallas S-Fix. Het lijken wel planeten, die namen! Overigens mijn hele onderzoek plus de stoetjestests waar ik het over heb kun je teruglezen op mijn site.

Save the best for last

Tot slot ben ik dan ook wel weer zo, dat ik matching stoeltjes wil in mijn auto. Geen roze voor het meisje en blauwe voor de jongen. Sterker nog, ik heb voor de kids voor de Ferraricollectie van de stoeltjes gekozen. Ik heb een stoere auto dus de stoeltjes mogen natuurlijk niet uit de toon vallen! Mick zegt nu elke keer ‘kijk mama, nieuwe stoel met een paardje!’ Jong geleerd is oud gedaan, ja toch? En dan denk je net dat je deze zoektocht voor eens en voor altijd af kunt sluiten, maar nee: ik moet op onderzoek naar de veiligste manier om DRIE kinderen in de auto te vervoeren. Jawel mensen, deze Single Mama verwacht komende zomer haar derde kindje!

Over Marjolijn

Marjolijn (38) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

