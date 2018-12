Blijkbaar is het veel handiger om een blikopener op déze manier te gebruiken

Iedereen heeft er wel één in de keukenla liggen: een blikopener. Je zet ‘m rechtop op een blikje, draait een aantal keer en voilà, de opening is gecreëerd. Toch zou een andere manier véél handiger zijn.

Lees ook: Ojee: deze keukenspullen berg je hoogstwaarschijnlijk verkeerd op

Twitter is ontploft nadat een Amerikaanse man een filmpje heeft gedeeld waarin hij laat zien hoe je een blikopener écht moet gebruiken. Hierbij geeft hij toe dat hij het zelf al 24 jaar verkeerd doet.

Gebruik jij je blikopener verticaal? Dan ben je zeker niet de enige. Zet je ‘m echter horizontaal op het blik dat je wil openen, dan hoef je veel minder bang te zijn dat je je snijdt aan de scherpe rand. De twitteraar staat versteld van deze ontdekking en deelt er daarom een hilarisch filmpje van op social media. En wat blijkt? Hij is allesbehalve de enige die van dit handige foefje af weet.

I’m doing it wrong for 24 years..😂 pic.twitter.com/lK4Ra4ejMq

“Well I’ll be damned” 🤣😂 I’m 25 and I didn’t even now that… twitter is always showing me something new

— Brittany (@BrittanyKail) 25 november 2018