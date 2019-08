15 geinige ‘GTST’-weetjes die je als fan moét kennen

We zitten er momenteel middenin: de zomerstop van ‘GTST’. Mis je de dagelijkse perikelen van de Meerdijkers? Onderstaande weetjes vullen de leegte vast op!

1. De iconische openingstune

Tv-goeroe Bert van der Veer is de schrijver van de openingstune van GTST.

2. Meerdijk, Middendam of Almere?

Pas sinds het jaar 2000 wordt er in Goede Tijden, Slechte Tijden gesproken over de fictieve stad Meerdijk. Eerder viel regelmatig de plaatsnaam Middendam. De oplettende kijker weet dat er ook wel eens een postcode genoemd of getoond wordt. Als we afgaan op deze postcode zou Meerdijk in de regio Almere moeten liggen. Daar vinden de opnames alleen helemaal niet plaats! De buitenopnames vinden bijvoorbeeld vooral plaats in Velsen-Zuid en Edam. Een aantal bekende locaties staan echter weer geheel ergens anders. Het huis van Ludo Sanders staat namelijk in Bloemendaal en De Rozenboom is eigenlijk kasteel Hartekamp in Heemstede.

3. Tussen Leven en Dood

Voordat GTST zijn huidige naam meekreeg, passeerden eerst nog een aantal andere titels de revue. We noemen bijvoorbeeld Tussen Leven en Dood en De Rusteloze Jaren. Waarbij die laatste natuurlijk gebaseerd is op de Australische soap The Restless Years.

4. Dave Roelvink is té Amsterdams

Dave Roelvink deed tot twee keer toe auditie voor een rol in GTST. Hij werd echter afgewezen, omdat zijn accent té Amsterdams is. Geinig detail: zijn broertje, Donny Roelvink, heeft nu wél een rol in de soap weten te bemachtigen.

5. De eerste lesbische kus

De eerste lesbische kus in Goede Tijden, Slechte Tijden zagen we in 1994, toen Laura en Tessel elkaar in de cliffhanger van het vierde seizoen zoenden. Grappig genoeg was dat nog zo uniek, dat de kus zelfs het journaal haalde.

6. Simon Dekker trekt volle zalen

Dokter Simon Dekker wist met zijn twee huwelijken alle kijkcijferrecords te verbreken, zo keken 2,6 miljoen kijkers naar zijn huwelijk met Annette in 1991. Voor zijn huwelijk met Astrid in 2003 schakelden maar liefst 2,7 miljoen mensen in. Dat zijn kijkcijfers waar de soap tegenwoordig alleen nog maar van kan dromen…

7. Volle bak aan het werk

Iedere dag werken er ruim zeventig mensen aan GTST. Onder hen ook meer dan vijftien (!) schrijvers.

8. Beter laat dan nooit

In Engeland zijn vanaf de jaren 60 al soaps op de tv te zien. Het vasteland van Europa bleef echter enorm achter… GTST was namelijk in 1990 de eerste soap die hier gemaakt werd. Daarmee hadden we echter meteen wel een blijvertje te pakken, zo werd recent nog de 6.000ste aflevering uitgezonden.

9. Lekkere bekkies

Reg Watson van Neighbours was verantwoordelijk voor de casting van het eerste seizoen van GTST. Zijn motto daarbij was simpel: ze hoeven niet te kunnen acteren, als ze er maar goed uitzien.

10. Van gastrol naar vaste rol

Een aantal mensen die een poos lang niet weg te denken waren uit Meerdijk, speelden eerst een korte gastrol in de serie. Onder hen bijvoorbeeld Cynthia Abma (Bianca Bouwhuis), maar ook oudgediende Bartho Braat (Jef Alberts), die al sinds 1991 (met grote regelmaat) te zien is.

11. GTST als kerstfilm

Wisten jullie dat er in 1998 een GTST-film is uitgebracht? Deze film werd op 26 december van dat jaar uitgezonden. Het verhaal draait om een droom van Laura. Mocht je het eindproduct eens willen terugzien, dan kan dat gelukkig. Op 11 november 2003 is de film namelijk op dvd uitgebracht.

12. 4500 scènes per jaar

Per week worden er ongeveer 80 scènes opgenomen. Per jaar gaat het dan om zo’n 4500 scènes. Voorafgaand aan het opnemen van al dit materiaal wordt er anderhalve dag gerepeteerd. Op dat moment worden de scènes met de acteurs en de regisseur doorgenomen, zonder dat de cameramensen en technische ploeg aanwezig zijn.

13. Ebola in Meerdijk

En dan nu een bijzonder bizar feitje over Goede Tijden, Slechte Tijden… In 2014 is de wereld in paniek vanwege een grote ebola-uitbraak. En helaas is de ziekte nog steeds niet geheel verslagen. De makers van de soap introduceerden de ziekte echter al in 2012 in Meerdijk. Toen werd Edwin Bouwhuis (Raynor Arkenbout) namelijk dodelijk slachtoffer.

Lees ook

Ge-luk-kig: dít ‘GTST’-personage keert na de zomerstop gewoon weer terug

14. Veilig lunchen

Als de acteurs gaan lunchen, krijgen ze een ochtendjas aan om hun kleding te beschermen.

15. Decors in HD

Met de overgang naar opnames in HD, moesten sommige decors in Goede Tijden aangepast worden. Neem bijvoorbeeld de muren van Café de Koning. Deze moesten opnieuw worden behangen, omdat het oude behang niet lekker werkte in HD.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: RTL