Lijkt de regen maar niet te stoppen? Zo maak je van binnenspelen een feestje

Brrr, de dagen zijn inmiddels niet alleen een stuk korter maar óók kouder en natter geworden. Niets fijner dan lekker binnen blijven, dus! En op 27 oktober, de eerste Nationale Binnenspeeldag, doe je dat zonder enig schuldgevoel.

Haal de blokken uit de kast en pak de bordspellen erbij, want dit weekend vindt Nationale Binnenspeeldag plaats! Tijd om lekkere dingen in huis te halen, makkelijke kleding aan te trekken en bovenal de telefoon even opzij te leggen.

Ontwikkeling

Uit onderzoek onder ruim 1.000 ouders met jonge kinderen blijkt dat kinderen en hun ouders het liefst samen gezelschapsspelletjes doen en dol zijn op knutselen, kleuren en verstoppertje spelen. Daarnaast behoren het spelen met speelgoed, een tent bouwen en stoeien tot de favoriete bezigheden binnen. Samen spelen met je kind is belangrijk voor een gezond leven van je spruit. Los van het feit dat het natuurlijk onwijs gezellig is, speelt het een rol in de ontwikkeling van je mini-me en versterkt het de band die jullie hebben. Daarom roepen Playmobil en Nickelodeon ouders op om de herfstvakantie samen met de kids af te sluiten. ‘Met de Binnenspeeldag willen we kinderen én ouders helpen om samen binnen spelen opnieuw te ontdekken. Ga weer eens samen op de grond zitten en kruip mee in de fantasie van je kind met het speelgoed dat voorhanden is’, aldus Leen Van Reeth, Marketing Manager van het speelgoedmerk. Victor Coolman, hoofd Nickelodeon vult aan: ‘We vinden het heel belangrijk dat kinderen blijven spelen en zijn daarom al jarenlang initiator van de Nationale Buitenspeeldag. Om nog meer kinderen aan het spelen te krijgen is de Nationale Binnenspeeldag een nieuwe samenwerking.’

Maak er een feestje van

Volgens opvoeddeskundige Eva Bronsveld vinden kinderen het geweldig om samen met hun ouders te spelen. ‘Samen gek doen, lachen, stoeien, of juist heel serieus en geconcentreerd aan een project werken; kinderen genieten er vaak ontzettend van.’ Voor extra veel binnenspeelpret deelt de expert haar tips om jullie samenzijn nóg leuker te maken:

Maak met touw een web door het vast te knopen aan stoelpoten, deurknoppen en kastdeuren, waar je daarna om de beurt doorheen moet zien te komen zónder de touwen aan te raken. Bak koekjes samen met je kind en knutsel leuke doosjes waar je ze in kunt doen. Vervolgens kun je je kind deze gevulde doosjes laten uitdelen. Verzin een poppenkastspel. Verstop tien dingen in huis en daag je kind(eren) uit om deze zo snel mogelijk weer te vinden. Met washi-tape samen een kunstwerk op de muur plakken.

