Binnenkort kun jij ook op de beroemde Friends-bank neerploffen

Het is inmiddels alweer vijftien jaar geleden dat de allerlaatste aflevering van ‘Friends’ werd uitgezonden. Nog steeds is de serie razend populair en dankzij onder andere Netflix kunnen we gelukkig nog dagelijks genieten van ‘Friends’. En binnenkort kunnen we dus ook op de beroemde Friends-bank uit ‘Central Perk’ neerploffen!

Mijlpaal

Het is dit jaar precies 25 jaar geleden dat de eerste aflevering van ‘Friends’ werd uitgezonden. Die mijlpaal moet natuurlijk gevierd worden! Producent Warner Bros viert het jubileum door dertig replica’s van de beroemde oranje bank uit onze favoriete koffiezaak ‘Central Perk’ op verschillende locaties over de hele wereld neer te zetten.

Locaties

Fans krijgen de kans om neer te ploffen op de bank op onder meer het Empire State Building in New York, de Grand Canyon, de Tower Bridge in Londen en bij het koninklijk paleis in Madrid. Ook steden als Johannesburg, Bogota, Buenos Aires en Venetië krijgen hun eigen zetel. Wanneer de banken precies worden neergezet, is nog niet bekendgemaakt.

Bij het jubileum van de hitserie wordt dit jaar uitgebreid stilgestaan. Zo is er in New York een tijdelijk museum te vinden en komt er een speciale Lego-set.

Bron: ANP | Beeld: ANP