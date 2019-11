Binnenkijker: ‘Op een dag viel ik plotseling door de vloer’

Ze kan geen rommelmarkt, bouwplaats of tweedehandswinkel voorbij lopen zonder iets mee naar huis te nemen. Marina is prettig verslaafd aan vintage, en dat is overal te zien.

Wie: Marina van Maanen (30), winkelmanager bij Dille & Kamille en blogger op veelwoongeluk.nl en op Instagram @Veel_Woongeluk, Jochem van der Hout (31), financieel manager en hun twee katten Kees en Moos.

Wat: een gerenoveerd herenhuis van 110 m², gebouwd in 1906 en stoer en industrieel ingericht met voornamelijk tweedehandse en zelfgemaakte meubels.

Waar: Haarlem

Marina: “Ongeveer twee jaar geleden begonnen Jochem en ik na te denken over een huis waar we samen konden wonen. Ik nam ontslag en ging fulltime op zoek naar een nieuwe woning, die we vonden na ongeveer drie maanden en veel bezichtigingen van huizen die óf te duur waren óf al waren verkocht tegen de tijd dat we aankwamen. Voor dit huis was niet veel belangstelling, omdat er veel aan moest gebeuren. Terwijl dat voor mij juist een van de voordelen was: ik houd van renoveren en doe-het-zelven.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Verbouwing met verrassingen

“Op een dag, ik was druk bezig met het verwijderen van de verouderde lambrisering, viel ik plotseling door de vloer. De planken daar bleken volledig verrot te zijn. De bouwvakkers kwamen niet meer bij toen ze me met een noodgang naar beneden zagen gaan.”

Lees ook

Binnenkijker: ‘Woongeluk is het gevoel dat ik krijg wanneer we samen thuis zijn en er niks moet’

De tekst gaat verder onder de foto.

“Nog zo’n uitdaging waar ik nu, achteraf, om kan lachen was de achterpui. Die had ik op internet gevonden. Toen hij werd afgeleverd, ontdekten we dat we ’m niet konden demonteren om ’m het huis door te krijgen. Hij moest in één stuk van voor naar achteren. Dat hebben we toen maar opgelost door het raam boven de voordeur te verwijderen en een gat in de muur van de woonkamer te maken. Gelukkig kon het later allemaal worden hersteld en weggewerkt zonder zichtbare schade.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Oma’s oude rotanstoel

“Het grootste deel van ons interieur is tweedehands. Niet alleen omdat we het grootste deel van ons geld in de verbouwing hebben gestoken, maar vooral omdat ik denk dat er al zo veel mooie spullen op de wereld zijn die met een kleine aanpassing of opknapbeurt weer jaren mee kunnen. Zo heb ik ons aanrecht gemaakt van het tafelblad van een oude picknicktafel en een paar afgedankte pakketwagentjes. De keukenkasten heb ik op de kop getikt op Marktplaats. Ik ben een echte vintage-verzamelaar en koop bij voorkeur spullen met een stoere, industriële look en een interessant verhaal. Mijn favoriete item is de rotanstoel in de slaapkamer die van mijn oma is geweest.”

Lees het hele verhaal, inclusief meer foto’s, in Flair 47 -2019. Deze editie ligt vanaf 20 november t/m 26 november in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Mieke Vendel | Beeld: Peggy Janssen