Binnenkijker: ‘Mijn huis is mijn kledingstijl eigenlijk, niet te keurig’

Sarah en Thomas wonen in 19de eeuwse stolpboerderij. Alles is picobello in oude staat – met dank aan de vorige bewoner. Een mooie basis voor hun bijzondere interieur.

Wie: Sarah de Grunt (35), werkt bij Pols potten, en Thomas Schweitzer (34), heeft een eigen barbershop

Wat: stolpvormig huis uit 1870

Waar: Uitgeest

Grootte: 120m²

“Voor mijn werk als stylist keek ik 7 jaar geleden vaak op Funda om de huizen van klanten te bekijken. Zelf woonden we in een flat, echt een starterswoning, en waren we nog helemaal niet bezig met settelen. Tot ik dit vrijstaande huis zag in mijn geboortedorp Uitgeest. Een stolpvormig huis uit 1870, een huis in de vorm van een stolpboerderij dus. Ik was er meteen zó verliefd op, maar had geen idee of we het wel konden kopen. Dat lukte en ineens waren we heel volwassen.”

Niet mainstream

“Pinterest gebruik ik een enkele keer, maar ik probeer mijn eigen ideeën niet te laten vervuilen door prikkels van buitenaf. Ik kan het me in mijn werk ook niet permitteren iets te produceren wat mainstream is. Ik had wel al veel spullen door mijn stylingwerk en heb een hoop via via of op Marktplaats gekocht. Maar in het begin was het huis toch nog best kaal, want als ik iets in mijn hoofd heb, blijf ik net zo lang zoeken tot ik het gevonden heb. Neem die grote witte vitrinekast. Ik wilde er per se een met 3 deuren en zijkanten van glas. Het duurde even, maar op een dag vond ik ’m. ik liep er bij Old Basics in Kootwijkerbroek tegenaan. Die blauwe stoel is een vintage Gelderland-stoel – via Marktplaats – die ik opnieuw heb laten stofferen. Ik slaag ook altijd goed in provinciale tweedehandswinkels. Daar vind je vaak veel meer pareltjes dan in de bekendere grote vintage zaken. Ik vind het ook echt onzin om in een uitgebalanceerd en gelikt interieur te wonen, waar geen krant mag rondslingeren. De garantie om je ergens thuis te voelen, creëer je door de ruimte om je heen te vullen met spullen waar je van houdt. Mijn stijl vind ik wel moeilijk te omschrijven. Het is een grote mix. Ik wil ook niet dat dingen te goed passen, dan wordt het saai. Daarom hebben wij allemaal individuele stukken in huis en is het een eclectisch geheel. Net als mijn kledingstijl eigenlijk, niet te keurig.”

Kunst

“Ik verzamel kunst en dat drukt ook een stempel op ons interieur. Mijn lievelingsdoek is dat met een kat op een tv. Mijn oom schildert en heeft een prachtige galerie in Frankrijk, maar ik kan zijn werk eigenlijk helemaal niet betalen. Ik wist dat hij op een gegeven moment een aantal doeken met acrylverf had geschilderd. Dat is goedkoper dan olieverf. We zagen dit schilderij en zeiden meteen tegen elkaar: ‘Oké, deze gaan we kopen.’”

Friese witjes

“Toen we de keuken eenmaal gingen vervangen, had ik eigenlijk nog geen idee in m’n hoofd. Voor klanten bedacht ik vooral keukens met veel rvs en zware materialen, maar ik wilde dat onze keuken goed bij het huis zou passen. Ik heb echt heel lang zitten dubben. M’n collega’s konden me gelukkig goed helpen. Toen ik zat te twijfelen tussen grijs of zwart, riepen zij meteen: ‘Zwart natuurlijk, dat past bij jou!’ Dat was fijn. Uiteindelijk hebben we de keuken bij een plaatselijke keukenboer gekocht. Hij had nog nooit meegemaakt dat iemand voor een andere kleur boven- en onderkasten ging. En dat we met materialen mixten – de houten planken en vensterbanken – vond hij maar typisch. De inspiratie voor de leren greepjes kreeg ik bij een vriendin die zelf tassen maakt. Inmiddels heeft de hele wereld ze, maar ik vind ze nog steeds leuk. Het behang is van Cole & Son. Het leek me tof om de print te combineren met de Friese witjes. Het leuke aan behang is ook dat je er zo weer een ander print tegenaan kunt gooien.”

