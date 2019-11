Binnenkijker: ‘Woongeluk is het gevoel dat ik krijg wanneer we samen thuis zijn en er niks moet’

Lenneke en Joey maakten van een afgeleefde hoekwoning een eigentijds familiehuis vol comfort, warmte en persoonlijkheid.

Lenneke en haar vriend Joey hadden een nogal lange wishlist, toen ze op zoek gingen naar een koopwoning. “We wilden ouderwetse details zoals glas-in-loodramen, een open haard, een bad, een open keuken én een buiten.” Dit alles vonden ze in dit oude huis met hoge plafonds en lichte kamers maken. “Toen ik voor het eerst binnenstapte, voelde ik het woongeluk meteen. Het was zo mooi licht en overal zag ik hoekjes waar we iets moois van konden maken.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Eigen handtekening

“Het huis was alleen totaal uitgewoond. Na 2 maanden klussen gingen we hier wonen, maar toen was alleen onze slaapkamer klaar. Pas sinds Lore er is, heb ik het gevoel dat het huis af is. En dan nog bedenk ik steeds een nieuw project. Ik vind het leuk om met de inrichting bezig te zijn en dingen te veranderen. Ik kies vaak voor kleur, val op zachte, sleetse tinten. En ik ben een verzamelaar van tweedehands spullen. Mijn inbreng is vooral warm en knus, die van Joey eerder strak. Maar we vinden het allebei belangrijk dat het interieur een eigen handtekening heeft. Veel meubels hebben we daarom zelf ontworpen en laten maken.”

Handige Harry

Lenneke wist precies hoe haar huis eruit moet zien, maar kon dat niet zelf uitvoeren. Gelukkig is ze bevriend met een timmerman die alles voor haar kon maken. “We hebben bijvoorbeeld een deel van de originele keuken behouden, maar de timmerman heeft er een hoek aan gemaakt zodat we nu een bar hebben. En ik heb veel meer opbergruimte; zelfs mijn prullenbak zit er in.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Ook de eettafel met bank en de houten schuifdeur in de woonkamer is van zijn hand. Lenneke: “Die deur komt van de vtwonen-site; daar stond precies op waar je alles kon krijgen. Ontzettend handig.” Op de slaapkamers en haar sieradenatelier op de derde etage kwam Lenneke samen met haar timmervriend tot perfecte oplossingen voor kasten, de prachtige tafel en de commodes. “Een commode die ik op straat vond was veel te groot, daarom heeft hij hem doormidden gezaagd. Het hoge deel zette ik op Ikea-schragen, het lage deel gebruik ik nu als tafeltje.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Persoonlijke touch

Lenneke houdt van interieurs die clean en simpel zijn, maar té clean vindt ze niet bij zichzelf passen. “Ik houd erg van frutsels en spulletjes. Een interieur maak je juist eigen met persoonlijke dingen.” Dat geldt bijvoorbeeld voor de cactusgordijnen in dochter Mettes kamer. “Ze zijn van ontwerper Iefke de Roos en speciaal voor mij gemaakt. Ze heeft ze met de hand bestempeld, ik krijg er veel complimenten over.

Lees meer

Binnenkijker: ‘De familiediners nuttigen we met z’n allen zittend op de grond’

De tekst gaat verder onder de foto.

Mooi én praktisch

Lenneke combineert comfort met stijl. Lenneke: “Het is belangrijk dat ons huis niet alleen mooi, maar ook praktisch en comfortabel is, zodat we hier met z’n vieren lekker kunnen leven. Want daar draait het uiteindelijk om. Voor mij is woongeluk het gevoel dat ik krijg wanneer we samen thuis zijn en er niks moet. Ons kleed bijvoorbeeld is echt een combinatie van praktisch en mooi. We zitten daar graag met de kinderen te spelen.”

Lees het hele verhaal, inclusief meer foto’s, in Flair 45-2019. Deze editie ligt vanaf 6 november t/m 12 november in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Emmy van Dantzig | Beeld: Jansje Klazinga/Taverne Agency