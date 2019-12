Binnenkijker: ‘Aan deze keuken werden vroeger kooklessen gegeven’

Na ruim een jaar elke avond en elk weekend klussen, betrokken Els en haar man eindelijk het compleet verbouwde jaren 30-huis. Dat nú helemaal klaar is voor de feestdagen.

Wie: Els ten Klooster (31), illustrator bij Het Paradijs, man en dochters Donna (4), Janne (0,5)

Wat: Vrijstaand huis uit 1930

Waar: In Dedemsvaart áán de vaart

Grootte: 125 M2

“Ik ben de dag voor kerst jarig. Dan zijn mijn familie en vrienden hier en beginnen de feestdagen echt op kerstavond. De aanloop naar die tijd vind ik heerlijk: ik maak het huis gezellig met zelfgemaakte slingers, en de kerstversiering is van onze oma’s geweest. Die doos met antieke kerstballen is echt heilig, daar wordt heel voorzichtig mee gedaan. Alles moet echt zijn, vind ik. Een echte boom – alleen al voor de geur – en echt groen, geen plastic.”

Bouwval

“In onze studententijd woonden we in de buurt van Zwolle en hadden daar nog steeds een antikraakwoning. We zochten daar in de buurt iets om te kopen, maar ineens viel ons oog op dit huis in ons geboortedorp. Het was geen reguliere verkoop, maar via de gemeente. Mijn moeder had er een miniadvertentie van in de krant zien staan. En zo kochten we 6 jaar geleden een bouwval uit 1930 waar sinds de jaren 50 niks meer aan was gedaan.”

“Er moest echt gigantisch veel gebeuren, maar we vonden het juist tof om het helemaal naar onze smaak te kunnen maken. We hebben alles zelf gedaan. Mijn neef is aannemer en hij heeft veel tips gegeven en ons geholpen. We hebben langer dan een jaar elke avond en elk weekend geklust. En dat terwijl het 3 kwartier heen en 3 kwartier terugrijden was.”

Kooklessen

“De en suite-deuren waren er helaas al uit, maar de rest van alle authentieke elementen zaten er nog in, zoals mooie oude tegeltjes in het toilet en het glas-in-loodraampje in onder andere de keuken. De rvs-keuken komt van Marktplaats. Er werden vroeger kooklessen aan gegeven. Dat vind ik leuk, zo’n verhaal erachter.”

“De vloertegeltjes komen van Designtegels in Utrecht. Ik wilde per se dit old school patroon en daar vond ik het eindelijk. In de badkamer zijn we voor hexagon Winckelmans-tegeltjes gegaan.”

Struinen in Frankrijk

“Ik vind het belangrijk dat het huis een ziel heeft, en die hebben we hier kunnen behouden. Ik koop ook eigenlijk nooit níeuwe spullen. Ik houd veel meer van dingen die van mijn opa’s en oma’s zijn geweest of ergens anders al een eerder leven hebben gehad. Zo komen de eetkamerstoelen uit het café dat mijn opa en oma hadden. Ook alles wat er aan illustraties in huis hangt, is veelal van vrienden, mijn schoonvader en oud-klasgenoten. Ik ben zelf illustrator, maar er hangt niet veel van mezelf.”

“De poster boven de bank heb ik uit een Franse kringloopwinkel, die werd vroeger gebruikt voor verkeerslessen. We gaan elk jaar naar Frankrijk om daar naar originele spullen te struinen. Zoals dat poppenkopje bijvoorbeeld, dat ik in Parijs op de kop heb getikt. Vind ik grappig om samen met die vaasjes van Lenneke Wispelwey en tweedehandsparfumfles te stylen.”

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst | Beeld: Henny van Belkom