Binnenkijker: ‘De keuken had een glamouraccentje nodig, vond ik’

Elke december tovert Anne Karijn haar stadspandje om tot een warme en knusse plek. En dat terwijl de basis wit, met een randje zwart is. Een handvol glitter en goud en zelfgemaakte decoraties zorgen voor het fijne sfeertje.

Wie: Anne Karijn Woltersom (49), dochter Loes Sophie (22) en teckel Billie (13)

Wat: Stadspand uit eind dertiende, begin veertiende eeuw

Waar: Zutphen

Grootte: circa 87 m²

Sinds: 2008

Het charmante stadspand van Anne Karijn staat in een van de oudste straatjes van Zutphen. Het is met z’n vijf meter een van de smalste gevels in een lange rij middeleeuwse pareltjes. En toch is het binnen verrassend ruimtelijk. En dat komt door de gedurfde keuze van Anne Karijn: op de zwarte muur in de keuken na, verfde ze alle muren en vloeren sneeuwwit.

Kerstdorp

“De keuken is eigenlijk onze woonkamer. Hier zitten we het liefst. Misschien juist wel omdat ie zo klein is: lekker knus bij elkaar. Met kerst staan we hier met z’n allen te koken. Met in de pan altijd een klassieker: de hazenpeper ‘van mijn moeder’. Overal in huis staan en hangen zelfgemaakte meubels en woonaccessoires. Hertenkopjes van klei met een gewei van takjes en papieren lampenkapjes aan strijkijzerkabels en kabeltouw zijn eindeloos doorontwikkeld aan de keukentafel. “Dat creatieve zat er altijd al in. Eerder zocht ik zelfmaakideeën op Pinterest en kocht ik daar speciaal allerlei materialen voor, grappig genoeg lukte het dan niet. Nu kijk ik gewoon wat ik heb liggen en wat ik ervan kan maken. Daar word ik veel creatiever van.”

Hoogglans

De witte vloer verbindt alle kamers met elkaar. Het was nog een hele klus de donkerbruine planken wit te krijgen. Die waren door verschillende huurders in zowel beits, olie als boenwas gezet. Uren heeft Anne Karijn de vette vlekken met een schuurmachine staan wegwerken. “Nu snap ik niet meer waarom ik destijds heb getwijfeld over een witte vloer; het hele huis leefde ervan op.” Toch deinst ze niet terug voor een flink contrast als een zwarte keukenwand. “Ik houd het dan wel bewust bij 1 wand, anders wordt de ruimte wel heel klein. Een glansje hoort er ook bij in huis. En niet alleen met kerst. De vloer hoogglans wit en het keukenblok kreeg een glanzend kunststof werkblad. “Iedereen riep ‘wat doe je nou?’.”

In de hoek

Toen Anne Karijn het pand betrok, waren de sporen van jarenlange verhuur overal zichtbaar. Het huis bestond uit allemaal kleine kamers en er waren meer toiletten dan nodig. Anne Karijn’s vriend maakte van vurenhout een schuifdeur waarmee de nodige ruimte werd bespaard. De volgende uitdaging was een bad dat paste. “Dat heeft wat moeite gekost, maar ik vond uiteindelijk dit hoekbad dat paste én waarin ik lekker languit kan liggen.” Toen ik mijn keukenwand net had geverfd met schoolbordverf, schreef ik er I love you op. Een vriendinnetje van mijn dochter Loes Sophie schreef toen too in de rechterbovenhoek. “Dat raakte me. En dan mag het nooit meer weg.”

