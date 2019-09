Binnenkijker: ‘Iedereen die hier op bezoek komt, hangt meteen in de ringen’

Inspiratie nodig voor je interieur? In Flairs rubriek ‘Binnenkijker’ krijg je elke week een kijkje in een interieur in Nederland. Deze week kijk je binnen bij Anke en Manouk.

Wie: Anke (31) en Manouk (30), eigenaren Vacht Van Vilt + honden Koes en Doppie.

Wat: woon- en werkruimte van 200 m2 in een luchtmachtkazerne op een oude legerbasis.

Waar: Schaarsbergen.

“Deze binnenkijker is een beetje een eerbetoon aan onze fijne tijd in de oude luchtmachtkazerne. Inmiddels zijn we verhuisd, omdat het gebouw platgegooid werd. Het moest plaatsmaken voor veel te dure huizen. Zo zonde. Wij hebben echt genoten, de 5 jaar dat we daar woonden.

Speelruimte

“We woonden in wat ooit de slaapvertrekken van soldaten waren. Onze woonkamer bestond eerst uit 2 kleinere kamers. Een van die 2 was een rommelhok, dat we regelmatig een ander behangetje of andere kleur gaven. Dat tussenmuurtje hebben we er op een gegeven moment, na overleg met de stichting, uit gesloopt. Daardoor werd het een enorm ruime kamer. Genoeg ruimte om te spelen dus. Zowel letterlijk – ik hang graag in de ringen – als figuurlijk, ik vind het heerlijk om dingen over de vloer uit te kunnen spreiden tijdens mijn werk.

Creatief

Een duidelijk plan of idee voor de inrichting hadden we niet. We waren wel alle 2 altijd al creatief en dingen aan het maken. En dat zie je terug in ons huis. Uiteindelijk hebben we het heel fris en wit gemaakt, zodat we hier ook onze eigen productfoto’s konden maken. Het meeste hebben we zelf gemaakt: de lampen boven de biertafels, de lijst met zelfgeplukte varens, de papieren zak om de bloempot te verbloemen en natuurlijk alle wollen kleden, plaids en kussens die we ook verkopen in onze webshop. Het idee voor Vacht Van Vilt is in dit huis ontstaan. Misschien kwam het omdat het er altijd koud was, maar wol bleek een gat in de markt te zijn.”

Witte wol

“We begonnen met het maken van dekens en vloerkleden van schapenwol. Inmiddels verkopen we ook linnen en katoenen producten. We stonden er superrelaxed in, misschien is het juist daarom zo’n succes geworden. Nu we op een boerderij wonen, willen we graag zelf schapen gaan houden. Tot die tijd gaan we in mei en juni bij alle herders en hobbyboeren langs en kopen enorme balen wol in. Dat contrast van die warme wol in een cleane, frisse huiskamer, ik houd ervan. Ik denk dat ik daarmee meteen wel onze stijl heb omschreven.”

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst | Beeld: Henny van Belkom