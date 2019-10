Binnenkijker: ‘We houden van grote grappige items in huis’

“Later wil ik een softijsje in m’n huis,” zei Mianne vroeger al. En dat is gelukt. Net als de en-suitedeuren die ze zo graag wilde. En dat in Rotterdam… dat wilde ze dan eigenlijk weer niet.

Wie: Mianne de Vries (31) eigenaar sieradenlijn Stook Porcelain Jewelry & Studio Mianne de Vries, en Daan Kemp (31) creative director bij Studio NUL en heeft eigen muzieklabel Taped artifact

Wat: bovenwoning eerste verdieping, appartement

Waar: Rotterdam Delfshaven

Hoe groot: 75 m2

“Vanwege Daans werk wilden we 2 jaar geleden vanuit Utrecht naar Rotterdam vertrekken. Terwijl ik altijd had geroepen: ‘Rotterdam, daar ga ik nooit wonen…’ Toch wel. Ik was nog niet eens echt in een zoektocht beland, dit huis was een mazzeltje op ons pad. Ik zag het op Marktplaats staan. Het waren heel shabby foto’s, maar bij de bezichtiging bleek alles, maar dan ook alles verbouwd te zijn. We moesten snel beslissen en Daan riep meteen dat we niet beter en netter zouden vinden in deze stad, dus besloten we: we doen het.”

Lievelings

“We woonden voor we hierin kwamen al samen, dus we hadden al meubels. Alleen hadden we nu een stuk meer ruimte te vullen, we woonden namelijk echt in een kabouterhuis. Dus gingen we op zoek naar extra tafels, kasten en planten. Het softijsje hadden we al. Ik heb altijd gezegd: ‘Later wil ik een softijsje in m’n huis.’ Toen we in Utrecht een huis hadden, moest-ie er komen. Ik vond er een op Marktplaats: een echte eyecatcher. Het is dan ook mijn lievelingsitem in huis, net als de porseleinen duif. En met kerst is ons ijsje onze kerstboom, met lichtjes en pomponnetjes eraan. We houden van grote grappige items. Inmiddels hebben we er ook een popcornmachine bij en een klein ijsje.”

“En het lichtbakmenu dat je op het kastje ziet, komt uit het koffietentje van vrienden. Het viel wat groot uit in ons huis, maar ik vind het toch een tof beeld. Ik houd ervan, een beetje gekke dingen. Eigenlijk is het meeste in huis vintage en tweedehands. Het leuke aan tweedehands vind ik de geschiedenis ervan.”

Humor

“Onze slaapkamer vind ik een fijne plek. Na het eten gaan we vaak even samen op bed liggen en in de weekenden slapen we uit en ontbijten we uitgebreid. Wat we in het begin ook zo riant vonden, wat we niet gewend waren: dat we gewoon zo’n ruime slaapkamer hebben dat we om het bed kunnen lopen. We hebben boven en tegenover ons bed een kleine kunstcollectie met een erotisch tintje, vonden we grappig.”

“Veel kunst bij ons in huis is van bevriende kunstenaars en illustratoren. Zelf ben ik ook een maker, ik maak porseleinen sieraden, ringen, oorbellen, broches en ook vrij conceptueel werk: vazen en zo. Ook daarin verwerk ik vaak een beetje humor.”

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst