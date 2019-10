Binnenkijker: ‘Ik hoopte op een kleine kinderboerderij en dat is gelukt’

Onze eigen chef mode, beauty en lifestyle Iris heeft al net zo’n creatieve man, aannemer Johan. Een gouden combi, want wat hun ogen zien, dat bouwen zijn handen en stylen de hare. Het resultaat: een heel eigen, doordacht huis, waar het boven alles gezellig wonen is met hun dochters.

Wie: Iris van Woudenbergh (34, chef mode, beauty en lifestyle), Johan (35, aannemer) en dochters Fien (6), Jet (3,5) en Guusje (2).

Wat: Woonboerderij

Waar: Lunteren

Hoe groot: woonoppervlak 210 m2, perceel 2500 m2

“Het was mijn wens om mijn kinderen te laten opgroeien zoals ik zelf ben opgegroeid: vrij en buiten. Ik hoopte op een kleine kinderboerderij en dat is gelukt. We hebben een droomhuis met daaromheen schaapjes, koeien en andere dieren. Dat we dit helemaal zelf hebben mogen realiseren, maakt het een extra cadeau.

Toen we het traject instapten, woonde ik nog bij mijn ouders in Voorthuizen en had Johan een eigen huis in Barneveld. We wilden graag samen iets kopen, iets waar ik mij ook thuis zou voelen. Dus zette hij zijn huis te koop. En we hadden mazzel, het was binnen een week verkocht. Een half jaar later was pas de sleuteloverdracht, dus we hadden nog even de tijd om iets te zoeken.”

Droomhuis

“Een opknappertje, dat moest het worden. Dus spitte Johan alle makelaarssites en kranten door, totdat-ie in de plaatselijke krant een advertentie zag voor een stuk grond dat te koop was in Lunteren. We raakten nieuwsgierig. Op een zondagmiddag zijn we er met z’n tweetjes naartoe gereden, want waar was het eigenlijk? Ik werd op slag verliefd. Dat landelijke. Vervolgens zijn we een aantal dagen later – lekker ouderwets – op de koffie gegaan bij de boer die het stuk land te koop had staan. Binnen 2 maanden was alles rond en konden we van start. Ons terrein stond vol met oude kippenschuren en was bezaaid met onkruid, struiken en bomen. De kippenschuren werden gesloopt, terwijl wij druk met de gemeente in conclaaf waren over de tekeningen van het huis. Eigenlijk hadden we een ander soort huis in gedachten, veel moderner. Maar dat mocht niet, we moesten wel in de boerderijstijl blijven.

Vijfjarenplan

Op het gedekte riet, het lootgieterswerk en de elektriciteit na, heeft Johan alles zelf gedaan. Dat is ook zijn werk. Hij kan haast met zijn ogen dicht een huis van buiten tot binnen bouwen. In de avonduren, weekenden en vakanties, 4 jaar lang, werkte hij aan ons droomhuis. Op Marktplaats kochten we een tweedehands-‘keet’, die op ons erf kon staan. Zo hoefden we niet steeds heen-en-weer te reizen om te klussen. Daarbij was het tijdelijk huren van een huis geen optie, veel te duur. We hadden een vijfjarenplan opgesteld, dus wilde ik wel iets huiselijks van de keet maken. Daarom hebben we ook nog ongeveer 3 maanden tijd besteed aan het opknappen daarvan.”

Niet op 1 lijn

“Als je 4 jaar bezig bent met bouwen, veranderen je ideeën. En gaandeweg zie je pas echt wat je huis nodig heeft. We wilden bijvoorbeeld een ‘doorkijk-open-haard’ tussen de keuken en de woonkamer. Totdat ik in een magazine stalen, zwarte deuren zag. Gaaf! Een vriend van ons zit in de staalbouw, hij wilde die wel voor ons maken. Uiteindelijk hebben we een gewone open haard laten plaatsen in de woonkamer.

Grappig is dat Johan en ik eigenlijk totaal niet op 1 lijn zitten. Hij is heel praktisch, ik kijk vooral naar hoe gezellig en mooi het is, haha. Dus we hebben flink wat discussies gevoerd. Johan wilde bijvoorbeeld tegels beneden. Makkelijk met onze hond Joop. Ik wilde liever hout, want dat vind ik veel warmer en gezellig. Het is uiteindelijk een betonnen gietvloer geworden. En in de badkamer wilde ik graag beton ciré, een soort cementstuc, maar Johan dacht dat hier snel schimmel op zou komen. Dus hebben we net zo lang naar een tegel gezocht die er iets van wegheeft en mocht ik – als een soort compromis – de badkamer wel met mozaïek betegelen. Al ‘onderhandelend’ zijn we qua inrichting in die jaren naar elkaar toe gegroeid, dat is mooi om te merken.”

Bohemien

“De basis in ons huis is heel sereen en lekker basic. Maar ik houd wel van kleur en dat hebben de ruimtes ook wel nodig, omdat de meeste groter zijn dan ik had gedacht. Verder probeer ik door verschillende stijlen te mixen mijn eigen stijl te creëren. Een beetje bohemien, met natuurlijke materialen als hout en riet. We hebben ook veel spullen die bij onze familie vandaan komen. Neem nou de eettafel, die stond eerst bij mijn opa en oma en toen bij mijn ouders. Zij hebben ’m altijd bewaard. Uiteindelijk heb ik ’m doormidden gezaagd en er een stuk tussen gezet. Staat cool en maakt ’m meteen een maatje groter. De paarse bank was van mijn andere opa en oma. Hij heeft daarna bij mijn nicht in huis gestaan, bij mijn 2 tantes en uiteindelijk heb ik ’m overgenomen. We hebben de bank opnieuw laten bekleden en hij kan weer jaren mee. Eigenlijk hebben veel dingen bij ons een tweede of misschien wel vijfde leven.

Toen we na 4 jaar verbouwen ons grotemensenhuis mochten gaan bewonen, was dat een hele belevenis. Een nieuw hoofdstuk werd geopend, een ander gesloten: ons keetje werd weggehaald. Toen heb ik wel een traantje gelaten. Het was zo’n fijn, klein hutje op de hei, waar we zo veel hebben meegemaakt. Fien is er geboren en we hebben er 4 jaar ‘vakantie gevierd’, het gras onder onze blote voeten gevoeld. Heel bijzonder. Maar de keet staat nu bij een ander stel, dat hetzelfde avontuur aangaat als wij. En ook dat vind ik dan wel weer mooi. Het maakt de cirkel rond.”

Dit artikel komt uit de special Flair Wonen 2019.

Tekst: Sarita Wijnker | Fotografie: Lynn van Woudenbergh