Binnenkijker: ‘De familiediners nuttigen we met z’n allen zittend op de grond’

Waarin een klein huis groot kan zijn, dat weten Talita en Tim als geen ander. Hun bovenwoning in Utrecht richtten ze in met veel vintage en bohemian elementen en zo creëerden ze een heerlijke leefplek.

Wie: Talita Kalloe (32), oprichter van soulstores.com, Tim Versteeg (35), kok, en dochter Malía

Wat: Bovenwoning

Waar: Utrecht, Lombok

Sinds: 2014

Hoe groot: 65 m2

“Net als altijd hebben we ook dit huis weer via via. We wisten dat de datum naderde dat we uit ons appartement in het Museumkwartier moesten en toen hoorden we van vrienden dat vrienden van hen hier weggingen. Precies op het juiste moment voor ons. Het huis werd opgeleverd en 5 dagen later trokken wij er al in. We hadden er heel veel aan kúnnen doen, maar omdat het een huurhuis was, hebben we het bij een likje verf hier en daar gelaten.”

Chillen in de zon

“We zijn dol op dit huis. Het is ook zo fijn omdat we er ondanks de beperkte ruimte wél 2 slaapkamers hebben. En daarbij is de locatie prachtig. Ik ben ook verliefd op de grote ramen aan de voorkant. Daardoor hebben we veel licht in huis. Je kunt er heerlijk op de bank in het zonnetje chillen.

Tegenover al dit fijne staan ook wat minder ideale dingen. Zo tocht het altijd door de kieren in de kozijnen en douchen we in een hok dat ooit dienstdeed als kast. Als je er onderuit komt, door de schuifdeur, sta je in je blootje in de hal. Vooral voor logees niet ideaal, maar we vinden het wel z’n charme hebben. En daardoor hebben we dus mooi wel een extra slaapkamer. ”

Diners op de grond

“De krat gevuld met kookboeken en de professionele koksmessen aan de magneet, dat is echt Tim. En ook al is het in de kleine keuken een beetje behelpen, we hebben hier al heel wat grote familiediners in bereid. Die we dan met z’n allen zittend op de grond nuttigden.

Verder is onze stijl vintage en bohemian met lekker veel planten. Ik houd rekening met duurzaamheid van producten. Ik heb er zelfs een online magazine over: Soul Stores, waar ik onder andere bijzondere winkels en merken, de makers en het vakmanschap erachter onder de aandacht breng. Dus ik ga zelf ook veelal voor tweedehands of goed geproduceerde producten. We hebben ook veel zelf gemaakt. Nou ja, ik hóúd ervan om zelfgemaakte dingen te hebben, maar ik vind het minder leuk om het inderdaad zelf te doen. Dat laat ik liever aan Tim over.

De natuurlook zie je verder vooral terug in de oude schoolposters met planten erop en de rolgordijnen van bamboe. De grote lamp met touw is van Mooi en Belle, een woonwinkel in Utrecht. De droogbloemen maak ik zelf. Ik heb de tic dat ik van elke bos bloemen die ik in huis heb, ik er in ieder geval 1 bewaar om te drogen. Inmiddels is het een hele verzameling.”

Altaartje

“Vroeger was ik altijd al bezig om fijne plekjes voor mezelf te creëren. Ik vind het belangrijk om me ergens fijn te voelen. Daarom heb ik ook altijd een altaartje met edelstenen en mineralen. Dat is een klein heilig plekje voor mij in huis. Om af en toe even stil te staan bij het moment, van het nu te genieten of om bij te mediteren. En ’s ochtends nemen we ook altijd echt even de tijd om samen rustig wakker te worden met een kop koffie op de bank.”

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst