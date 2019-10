Binnenkijker: ‘We hadden zo veel ruimte te vullen dat we zeker 1 keer per week naar de kringloop gingen’

Kinderen rennen in de gezamenlijke tuin tussen de kersenbomen door, vrienden zijn haar buren en er scharrelen kippen rond. Dat Ellen eigenlijk in de stad wilde blijven, kan ze zich nu niet meer voorstellen.

Wie: Ellen de Bruijn (31, illustrator en eigenaar van Atelier Titi) en Boris Rijksen (30, ontwerper), katten Joop en Rosa

Wat: ateliercomplex

Waar: Utrecht, Leidsche Rijn

Grootte: ± 150 m2 (incl. atelier)

“Boris en ik woonden allebei in een klein appartement midden in het centrum van Utrecht. We waren er wel klaar voor om samen te gaan wonen, maar hadden ook niet echt haast. En we wilden eigenlijk helemaal niet weg uit het centrum. We stonden al een poos ingeschreven bij de DePlaatsmaker, een organisatie die ateliers regelt. Toen 1,5 jaar later een huis vrij kwam, kregen we een mailtje of wij interesse hadden. Je mag hier niet alleen maar wonen en ergens anders werken, het atelier moet wel echt gebruikt worden. Aangezien ik fulltime illustrator ben en Boris ook veel thuis werkt, maakten we dus kans. We bekeken het huis, hadden een gesprek en toen werd het ons eind zomer 2017 toegewezen.”

Kringloop

“De vorige bewoners trokken erin toen dit complex er net stond en hebben hier 7 jaar gewoond. Zij hadden al heel veel gedaan, maar ik vond de betonlook wat kil. Daarom heb ik wat kleur in het huis gebracht: een gele vloer in het atelier en hier en daar een kleurtje op de muur. Omdat het huur is en we maar 2 weken hadden, lieten we het bij het schilderen en hebben we niet verbouwd. De standaardkeuken zit er ook nog in, maar mét de eettafel die Boris en zijn vader zelf hebben gemaakt. Daardoor is het toch een sfeervolle ruimte geworden. We hadden verder geen plan en zijn hier gaan wonen met de spullen die we al hadden. Maar we hadden zo veel ruimte te vullen dat we zeker 1 keer per week naar de kringloop gingen. Onze inrichting is echt een mix van mijn stijl en die van Boris. Al het grafische van hem en de kleuren, textiel en illustratieve kunst van mij.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Oudtante Titi

“Veel van onze meubels komt van onze ouders en mijn oudtante Titi. Ik heb mijn bedrijf naar haar vernoemd omdat ik haar zo stoer vond: ze fietste op haar 17e naar Parijs, heel wat in die tijd. Ze was heel kleurrijk en dol op katten: 2 dingen waar ik me helemaal in kan vinden. Dat katje met die hengel is ook van haar geweest. De archiefkast is heel oud en was van Boris’ ouders, net als de turnbok die we gebruiken als zitplek. De houten servieskast – ik schilderde ’m roze – kocht ik over van de buurvrouw van een cliënt via de thuiszorg waar ik eerder werkte.”

Gezamenlijke tuin

“Dat onze vrienden hier in het andere gebouw wonen, is ook heel fijn. We delen heel veel met elkaar en zitten vaak in de gezamenlijke tuin. Zo gezellig, al die rennende kinderen, scharrelende kippen en andere families. En dan te bedenken dat we liever in de stad hadden willen blijven.”

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst | Beeld: Henny van Belkom