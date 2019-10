Binnenkijker: ‘En ineens dacht ik: ik maak gewoon een muurtekening’

Voor klanten zorgt interieurstylist Luka dat het ontwerp meteen staat, maar bij haar eigen woonplek, een rijtjeshuis in een oude wijk in Den Bosch, gunde ze zichzelf meer tijd. “Ons interieur is gaandeweg gegroeid, ik deed het veel meer op gevoel.”

Wie: Luka (25, interieurstylist en illustrator) en Tim (25, afdelingsleider huiswerkinstituut) met katten Wim en Ukkie

Wat: Rijtjeshuis uit de jaren 30 van 97 m²

Waar: in Den Bosch. Sinds 2016.

“Ik woonde nog bij mijn ouders en Tim had een nieuwbouwappartement. Toen we besloten te gaan samenwonen, wilde vooral ik toch wel heel graag in een ouder huis met meer sfeer wonen. We hadden eigenlijk pas 1 ander huis bekeken – maar dat was aan het verzakken – toen we tijdens een weekendje Lissabon een telefoontje van mijn schoonmoeder kregen: ze had een bod gedaan op deze woning. Ik had het al op Funda zien staan, het was perfect qua stijl en grootte, en er groeide een prachtige oude druif tegen de gevel. Maar omdat we op vakantie waren en de vraagprijs al ons maximum was, én omdat deze huizen geliefd zijn, dachten we geen kans te maken. Mijn schoonmoeder wist dat en heeft buiten ons om een bod uitgebracht. Dat werd geaccepteerd en dus hadden wij nog 3 dagen bedenktijd. Direct na de terugvlucht uit Lissabon, zijn we ’s avonds naar het huis gereden. En waren verkocht.”

Verbouwing in 2 weken

“Het was half december 2016 toen we de sleutel kregen: we zijn meteen begonnen met verbouwen. 2 weken later al, luidden we het nieuwe jaar in, in ons eigen, nieuwe huis. Klinkt kort, 2 weken, maar we hebben echt geknald en heel veel kunnen aanpakken. Er zat nog een mooie, moderne badkamer in die ik met accessoires eigen heb gemaakt. Helaas hadden de vorige bewoners sommige jaren-30-elementen uit het huis gesloopt, en die wilden we terugbrengen. Zo hebben we openslaande deuren met glas in lood geplaatst, die hadden ze in de jaren 70 door kunststof kozijnen vervangen. En we legden een mooie eikenhouten vloer. Ook op zolder viel nog wat winst te behalen. Daar maakten we 2 kamers: een werkkamer en een toekomstige kinderkamer. Op de eerste verdieping is onze slaapkamer mét bad erin. Het bad paste precies in een nis die vrijkwam toen we de inbouwkasten eruit sloopten. Ik vind het echt heerlijk om me in bad terug te trekken, ik maak het gezellig met lichtjes en kaarsjes, en daarna stap ik direct m’n bed in.”

Witte vloer, grijs op de muren

“In mijn werk als interieurstylist maak ik voor klanten een totaalplan met moodboard, kleuren- en lichtplan, plattegrond, shoppinglijst en getekende realistische visualisatie van de ruimte. Voor onszelf heb ik ook wel schetsen gemaakt en een moodboard op Pinterest aangemaakt, maar ik ging voor mijn eigen huis uiteindelijk toch anders te werk. Ons interieur is gaandeweg gegroeid, ik deed het veel meer op gevoel. Wel had ik meteen voor ogen dat ik een witte basis wilde. Met nog geen 100 vierkante meter vloeroppervlak wilde ik dat het huis licht zou zijn en niet propperig zou ogen. Daarom heb ik gekozen voor een witte vloer en een zachte, warme grijstint op de muren. Om de tuin en de huiskamer bij elkaar betrekken en voor nóg meer licht , hebben we openslaande deuren geplaatst. We werden steeds beter in het klussen, dus toen het tijd werd voor het inrichten, kwam dat ook nog van pas: zo was de plank onder de spiegel in de badkamer eerst een plint op zolder.”

Modern & vintage

“Ik zit altijd vol ideeën. Ik ben ook illustrator en heb de muurtekening achter de eettafel zelfgemaakt. Ik had eenzelfde soort behang gezien, maar dat was onbetaalbaar en ineens dacht ik: ik maak gewoon een muurtekening. Voor klanten ga ik aan de slag met een schets en beamer omdat het in 1 keer goed moet en ik wil dat de verhoudingen kloppen. Maar op deze muur met witgeschilderd behang ben ik gewoon met acrylstiften en zwarte stift uit de losse pols gaan tekenen. Je ziet trouwens in ons hele huis illustraties en posters van mijn hand terug. Dat brengt kleur, en omdat ons huis vrij basic is, vinden we het leuk om uit te pakken met moderne elementen en veel vintage.

Meubels halen we overal en nergens vandaan. De klapstoeltjes heb ik via Marktplaats. Die stonden vroeger in een theater in Brussel. En mijn werktafel is ook zo’n fijne vondst: een oud schoolbankje waar ik in een kringloopwinkel tegenaan liep. Zo heb ik eigenlijk alles wat in ons huis staat bij elkaar gesprokkeld. Het enige wat Tim vanuit zijn appartement heeft meegenomen, is de gigantische tv. Hij heeft wel zeggenschap over het interieur, hoor, maar vindt het gewoon minder belangrijk dan ik. Als ik iets voorstel, vertrouwt hij er meestal gewoon op dat het mooi wordt. Dat is ook belangrijk, want we zijn veel samen thuis. Ik werk meestal vanuit huis en Tim hoeft met zijn werk als afdelingsleider en coördinator bij een huiswerkinstituut niet elke morgen vroeg op. Die ochtenden samen koester ik echt.”

Blijven dromen

“Met mooi weer zitten we ook heerlijk in ons tuintje. Het is niet groot, maar ik heb het gezellig gemaakt en houd het met liefde bij. Dat aanpakken en creatieve heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn moeder was ook altijd met het interieur en de tuin bezig. Als ze in haar tijd de opleiding tot interieurstylist hadden gehad, had ze die zeker gevolgd, net als ik. En mijn vader tekende soms en maakte vaak muziek. Het was altijd een creatieve boel thuis. Als er iets in huis moest gebeuren, huurden ze niemand in, maar staken zelf de handen uit de mouwen. Dat praktische, hup, schouders eronder, dat heb ik ook. Gelukkig maar, want ik ben weliswaar heel blij met ons huis en sta daar vaak bij stil, maar ik zie altijd nog wel iets om aan te passen. Ik blijf dromen!”

Dit artikel komt uit de special Flair Wonen 2019.

Tekst: Mirjam Rosema-Verhulst | Beeld: Henny van Belkom