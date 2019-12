Binnenkijker: ‘Wordt het laat? Op de grote bank kan altijd iemand blijven slapen’

Elin heeft een vintagewinkel en neemt haar werk graag mee naar huis. Dat levert een interessante meubelmix op, zeker omdat zij en haar man ze geregeld omwisselen voor nieuwe, oude spullen.

Wie: Elin Jensdotter Hont, eigenaar van een vintagewinkel, haar man Patrik, acteur, muzikant en musicalster en hun hond Stella

Wat: appartement in een pand uit 1911

Waar: Stockholm

Elin: “Onze spullen zijn oud en hebben karakter. Maar het is bepaald niet zo dat ze bij ons lang blijven staan. Zowel Patrik als ik houden ervan om de boel geregeld helemaal om te gooien. Er komen dingen bij en er gaat ook veel weg. Er zijn maar een paar bijzondere stukken waar we echt aan gehecht zijn en die we nooit zullen vervangen. Vroeger vonden we het fijn om veel spullen te hebben, maar nu hebben we liever een paar geselecteerde stukken waar we echt van genieten.”

De Zweedse variant van Marktplaats

Het appartement heeft een keuken, een woonkamer, een slaapkamer en een kleine badkamer. Aan de muren in de woonkamer hangen ingelijste foto’s en kunst, waarvan de meeste is gemaakt door vrienden van Elin en Patrik. De bank is het pronkstuk, hij past helemaal in hun stijl. Ze vonden ’m op de Zweedse variant van Marktplaats waar tweedehands meubels worden verkocht. Ze hebben ’m ‘aangekleed’ met kussens en een sprei die ze van Elins oma hebben gekregen. Doordat de bank zo groot is kan-ie altijd dienen als een extra bed. Ideaal als een van de gasten na een gezellig feest of etentje de laatste trein mist of gewoon geen zin meer heeft om naar huis te gaan.

De grote relaxfauteuil is een Pernilla van de Zweedse ontwerper Bruno Mathsson, het bijzettafeltje op wielen van Normann Copenhagen fungeert als bar. De leren stoel en ronde salontafel zijn vintagevondsten die Elin en Patrik in verschillende plaatsen op de kop hebben getikt. De twee reizen geregeld door Zweden op zoek naar meubels met een verhaal.

Muziek

Naast de liefde voor tweedehands spullen delen Elin een passie voor muziek. De piano uit Patriks familie is van vader op zoon doorgegeven, de platenspeler op het dressoir is ook een familiestuk.

Kleur

Vanuit de woonkamer loop je zo Elin en Patriks slaapkamer in. “We houden van kleur, maar deze ruimte wilden we rustig houden,” legt Elin uit.

De muur van de slaapkamer is dan ook geschilderd in een zachte, heel lichtblauwe kleur. “Verder hebben we gekozen voor veel hout en rotan. Dat past ook mooi bij de oorspronkelijke houten vloer, die overal in het appartement ligt en die we weer helemaal in oude glorie hebben hersteld.”

Elke kamer z’n eigen sfeer

“Sinds we minder meubels hebben, zijn we meer gaan focussen op bijzondere accessoires en andere sfeerbepalers.” Een goed voorbeeld daarvan is het behang van Philip Morris, waarmee Elin en Patrik hebben uitgepakt in de gang. “Het is apart, uitgesproken en lekker kleurig en past hier perfect. Het dessin heeft de stijl en uitstraling uit de jaren waarin het appartement werd gebouwd.”

Tekst: Emma Wallmén | Beeld: Anna Malmberg