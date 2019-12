Binnenkijker: ‘Veel authentieke details hadden de jaren 70 niet overleefd’

Geen schreeuwend groen en rood voor José, maar kerstmis light. Met veel wit, twee kerstbomen en wat subtiele kersthints ademt haar prachtig gerenoveerde 19e eeuwse huis een heerlijke, lichte kerstsfeer.

Wie: José Spaans (49), fotostylist, en Jos Mul (56), directeur van een bedrijf dat milieuvriendelijk vuurwerk ontwikkelt.

Wat: een herenhuis uit 1896 van 3 verdiepingen (150 m²) met een ommuurde stadstuin

Waar: Haarlem, op loopafstand van het centrum

Sinds: 1995

José: “Ik had al heel wat huizen gezien en dit was de eerste keer dat ik écht enthousiast werd. Jos had het huis alleen van buitenaf gezien, toen het donker was met alle gordijnen dicht. Hij begreep mijn opwinding niet helemaal. Maar toen hij eenmaal met me mee was gegaan naar een volgende bezichtiging, kreeg hij hetzelfde gevoel als ik: dit wás ons nieuwe thuis.”

Verlaagde plafonds

Toen de koop eenmaal rond was, liepen ze al snel tegen een probleem aan: er zat flink wat vocht in de muren en in de vloer beneden. José: “Om dit te tackelen, moest alles eruit. We wilden met een goede basis beginnen. Dus creëerden we boven woonruimte, waar we het eerste jaar zouden leven.” Want met alleen de muren waren ze er niet.

De tekst gaat verder onder de foto.

José had uit het stadsarchief de originele blauwdruk van het huis gehaald; die werd leidend voor hun renovatieplannen. “Veel authentieke details hadden de jaren 70 niet overleefd. De 4 meter hoge plafonds waren verlaagd, paneeldeuren werden bedekt en vele mooie decoratieve details waren verwijderd. Na het wegbreken van een stuk lambrisering ontdekten we tussen de woonkamer en de tuinkamer in de prachtige deuren met het originele, gebrandschilderde glas er nog in. Dat was een leuke verrassing.”

Lees meer

Binnenkijker: ‘Aan deze keuken werden vroeger kooklessen gegeven’

Renovatie

Helaas namen de aannemers de originele blauwdruk met een flinke korrel zout. José: “Toen wij aan het eind van een werkdag kwamen kijken, bleek de renovatie van de achtergevel veel te strak. Het paste absoluut niet bij de authentieke bouwstijl van het huis. Ook hadden ze standaardbouwmaterialen gebruikt die niet overeenkwamen met het houtwerk. We hebben moeten praten als Brugman, want we wilden per se vasthouden aan ons ontwerp. Uiteindelijk is het toch aangepast naar onze wensen en daar zijn we tot op de dag van vandaag blij mee. Door de mooie openslaande tuindeuren kunnen we nu zo de tuin inlopen. Heerlijk.”

De tekst gaat verder onder de foto.

In de huiskamer kwam een vloer van oude vloerdelen uit een voormalig magazijn, die ze lichtgrijs schilderden. Na het nodige stuc- en schilderwerk – de muren kregen een heel subtiele lichtgroene kleur – konden José en Jos na een jaar renoveren eindelijk naar beneden verhuizen. De keuken had echter ook vochtproblemen. Samen met de badkamer werd dat project twee en drie. “Een lokaal bedrijf plaatste de nieuwe granieten vloer in de keuken, die doorloopt tot in de gang. De nieuwe keuken lieten we op maat maken, maar wel in stijl, met een granieten aanrechtblad.”

De tekst gaat verder onder de foto.

Design én vintage

Samen maken ze ook graag verre reizen. Van hun reizen naar China, Indonesië, Amerika, Maleisië, Mexico, Guatemala, Marokko, Scandinavië en verschillende Zuid-Europese landen namen ze allerlei accessoires mee naar huis. Een mooie inspiratiebron.

De tekst gaat verder onder de foto.

En daarnaast willen ze gewoon graag genieten van hun huis. “Onze favoriete plek is de woonkamer, maar ik breng ook veel tijd door in mijn werkruimte boven. Met kerst kopen we elk jaar een echte kerstboom, maar ik houd de rest van de kerstdecoratie expres heel subtiel. Een enkele kaars hier en daar, een handgemaakte krans van eucalyptustakjes, nog een kleine kerstboom in de vensterbank en een papieren ster in het raam, maar dan heb je het wel. Het is voor ons genoeg voor een ​​feestelijke kerstsfeer.”

Lees het hele verhaal, inclusief meer foto’s, in Flair 50-2019. Deze editie ligt vanaf 11 t/m 17 december in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Tekst: Mieke Vendel | Beeld: Peggy Janssen