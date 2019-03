Dít gevreesde GTST-personage keert terug naar Meerdijk

Na de dood van Marieke, de ontvoering van Lucas en het hele gedoe rondom het boek van Janine, was er ein-de-lijk weer wat rust in de tent voor de familie Sanders. Maar niet voor lang, want binnenkort keert een gevreesd GTST-personage terug naar Meerdijk en daar zal vooral Ludo last van krijgen…

Niet lang geleden hebben we kennis met haar mogen maken en zette ze vooral de levens van Ludo en Aysen op hun kop. We hebben het over niemand minder dan Billy de Palma. Lone van Roosendaal zal opnieuw in de huid kruipen van het personage en het duurt niet lang totdat ze weer opduikt in de razend populaire soap.

Verdwenen

Na een spannende scène in de kunstopslag (lees: Billy wilde koelbloedig afrekenen met Aysen) was de zakenvrouw plotseling verdwenen. Ludo had de politie geholpen om haar erin te luizen, maar dat mislukte op het laatste moment. De blondine ontsnapte en is sinds die tijd onvindbaar.

Verliefd

Billy komt terug naar Meerdijk met maar één doel voor ogen: ze wil Ludo. En niet omdat ze wraak wil nemen of hem terug wil pakken, maar omdat ze verliefd op hem is. Althans, dat beweert ze. Maar we weten allemaal: GTST zou GTST niet zijn als er tóch een addertje onder het gras zit. De programmamakers verklappen in elk geval al wel dat de terugkomst van Lone niet alleen consequenties heeft voor Ludo; ook zou er een andere connectie van Billy zijn die voor opschudding zorgt.

April

We hoeven in elk geval niet lang te wachten om meer te weten te komen. Vanaf 1 april is Billy de Palma namelijk alweer te zien bij RTL4. Fans die de soap via Videoland volgen, kunnen haar al een weekje eerder verwachten. Spannend!

Bron: RTL Boulevard | Beeld: GTST