Hebben! Deze bijzettafel is dé interieur musthave voor kattenliefhebbers

Ben je nog op zoek naar de nodige interieur musthaves om je huis nóg gezelliger en knusser te maken voor de koude, regenachtige wintermaanden? Als je nog een bijzettafel nodig hebt én een kat hebt, kun je je zoektocht hier staken.

Bij Xenos vind je nu namelijk – ín de aanbieding – een salontafel en kattenmand in één. En het design is helemaal van nu. Het onderstel is namelijk gemaakt van zwart metaaldraad en het houten tafelblad maakt de eyecatcher helemaal af.

Koopje

Als je een kat hebt, mag dit tafeltje niet missen in je interieur, toch? Gelukkig hoef je er alles behalve diep voor in de buidel te tasten, want de salontafel gaat over de (digitale) toonbank voor een bedrag van slechts 14,99 euro. Waar wacht je op? Bestellen kan hier.

Beeld: iStock, Xenos