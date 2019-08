Tijd voor nostalgie met popcorn: ‘90210’-reboot vanaf vanavond op tv!

Had jij vroeger ook je kamer volhangen met posters van de Beverly Hills, 90210-cast? Duik ze maar weer op van zolder, want vanaf vanavond is de clan van je favoriete 90’s dramaserie terug van weggeweest. Om 21.00 uur start de langverwachte reboot ‘BH90210’ op FOX. #Yay!

Reboot met een twist

BH90210 wordt een reboot met een twist. De acteurs spelen namelijk niet hun personages uit de originele reeks, maar… zichzelf. Het verhaal is dat ze weer samenkomen, omdat ze graag een Beverly Hills-reboot willen gaan pitchen.

Groot gemis

Hoewel er nog genoeg chemie is tussen de castleden (naar eigen zeggen zijn ze nog steeds goed bevriend), hangt de afwezigheid van Luke Perry als een donkere wolk boven de feestelijke hereniging. De acteur, tevens bekend van de hitserie Riverdale, overleed afgelopen maart plotseling na een beroerte. Hij werd slechts 52 jaar oud.

Originele reeks

In Beverly Hills, 90210 stond een groep middelbare scholieren centraal. Zij kregen te maken met romantiek, seksualiteit, drugsmisbruik en allerlei andere tienerproblemen. In de hoofdrol zagen we Brandon en Brenda Walsh, die van het Midwesten naar Californië verhuisden.

De nieuwe reeks is vanaf vandaag iedere donderdag te zien op FOX.

Bron: Superguide | Beeld: Fox