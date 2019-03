Bevestigd: ‘The Sinner’ seizoen 3 is in aantocht en dít is de knappe hoofdrolspeler

Het is officieel: USA Network heeft een derde seizoen van de spannende serie ‘The Sinner’ besteld, dus we kunnen gegarandeerd blijven genieten van de populaire misdaadserie. Wat ook bekend is, is wie de hoofdrol zal spelen in de derde reeks; iemand waar vooral veel vrouwen erg blij van zullen worden…

Nieuw seizoen, nieuw verhaal

Seizoen 1 en 2 van The Sinner, die momenteel te bekijken zijn op Netflix, waren ontzettend spannend en bleken een groot succes. Het is een zogenaamde ‘anthologieserie’, wat inhoudt dat ieder seizoen zijn eigen verhaal vertelt. Het thema dat centraal staat is hoe mensen die op het eerste oog doodnormaal lijken toch in staat blijken wrede moorden te plegen.

Snelle recap

Zo werden we in seizoen 1 werden we meegenomen in het huiveringwekkende verhaal van de moord gepleegd door Cora Tannetti (Jessica Biel), een girl next door met een man en een kind, en op het eerste oog geen enkel motief. Seizoen 2 draaide rondom de moord die tiener Julian Walker (Elisha Henig) pleegde op zijn ‘ouders’.

Hottie in de hoofdrol

De hoofdrol in seizoen drie wordt gespeeld door niemand minder dan Matt Bomer, die je kunt kennen van rollen in Magic Mike XXL, American Horror Story en de serie White Collar. Hij gaat Jamie spelen, een inwoner van het plaatsje Dorchester en vader in spé. Detective Harry Ambrose (Bill Pullman) keert wederom terug in het nieuwe seizoen en zal Jamie helpen om te gaan met de nasleep van een ongeluk.

Wanneer het derde seizoen in Nederland op Netflix te zien zal zijn, is nog onbekend, maar wij zijn vast heel excited!

Well hello, handsome:

Bron: Superguide | Beeld: Netflix