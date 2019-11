Nu Sinterklaas alweer een tijdje in het land is, komt pakjesavond steeds dichterbij. Dat betekent dat we weer ongegeneerd chocoladeletters, taaitaai en kruidnoten mogen eten. En laten wij nu net het ultieme kruidnotenrecept voor je hebben.

Van kruidnoten überhaupt worden we al blij, laat staan van chocolade-exemplaren. Maar wat dacht je van chocokruidnoten waar óók nog Licor 43 in zit? Juist, dan heb je echt de ultieme Sinterklaassnack te pakken.

Helemaal zelf

Licor 43-kruidnoten maken kun je helemaal zelf. In minder dan een uurtje tover je al zo’n zeventig stuks op tafel. Niet zo’n keukenprinses of gewoon geen uur de tijd? Dan kun je ook gewoon een zak kant-en-klare kruidnoten gebruiken.

Dit heb je nodig:

1 zak (eventueel zelfgemaakte) kruidnoten

500 gram chocola (melk, puur of wit: de keuze is aan jou)

flinke scheut Licor 43 Original

400 gram poedersuiker

60 ml water

10 gram eiwitpoeder

goud decoratiepoeder

Zo maak je Licor 43-pepernoten:

Smelt de chocola au bain-marie totdat die volledig gesmolten is. Dip de kruidnoten één voor één in de chocola. Om de kruidnoot tot een royale kruidnoot om te toveren, heeft hij nog een tweede laagje nodig. Mix hiervoor poedersuiker, water en eiwitpoeder tot een mooi en glad glazuur. Giet hier een scheut(je) Licor 43 Original in, totdat het een dunne maar stroperige massa wordt. Dip hier de kruidnootjes in en laat ze opdrogen. Om ze hun een glamorous uitstraling te geven, besprenkel of wentel je ze in goud decoratiepoeder. Voilà!

