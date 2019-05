Moet je zien! Dit zijn de 10 beste Netflix Original-films

Netflix is lekker bezig! De streamingservice heeft inmiddels al honderden original-films op haar naam staan. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Goed nieuws, wij vertellen welke 10 je gezien moet hebben.

10. Jim & Andy: The Great Beyond

Jim Carrey maakte in 1999 Man on the Moon, waarin hij de experimentele komediant Andy Kaufman speelde. Tijdens de opnames werden veel behind the scenes beelden geschoten, maar die mochten nooit naar buiten komen… tot nu. In Jim & Andy vertelt Carrey decennia later waarom en hoe het spelen van Andy Kaufman hem bijna kapotmaakte.

9. To All The Boys I’ve Loved Before

Wanneer Lara Jean Covey een enorme crush op een jongen heeft, schrijft ze een liefdesbrief aan hem en stopt hem vervolgens in een doos in de kast. Zo heeft ze een flink verzameling geheime liefdesbrieven gespaard, waaronder een voor de vriend van haar oudere zus! Lara Jean’s jongere zus komt op een dag de brievendoos tegen en besluit ze op te sturen naar alle jongens. Dit ontketent een chaos die Lara Jean’s leven volledig op haar kop zet. Niet alleen een van de charmantste romantische komedies in jaren, maar ook een geweldige film over zusterschap. Verplicht kijken met je zussen, dus!

8. Beasts of No Nation

Beast of no Nation is hard, compromisloos, goed geacteerd en prachtig gefilmd. Het jongetje Agu wordt tegen zijn wil in gerekruteerd door een rebellenleger. Het heldere kleurenpallet van de Afrikaanse jungle staat in schril contrast met Agu’s sombere realiteit. Je wordt niet met je neus op de feiten gedrukt; ze worden keihard naar je kop geslingerd. Beasts of No Nation kijkt niet makkelijk weg, maar is in veel opzichten noodzakelijke stof.

7. 1922

In 1922 besluit Wilfred James zijn vrouw te vermoorden om er financieel beter van te worden. Maar wanneer Wilfred zich heeft ontdaan van het lijk van zijn echtgenote, begint de ellende. Hoewel de film weinig baanbrekends te bieden heeft, is 1922 een verdienstelijk King-verfilming met een slepende, dreigende sfeer. Hoofdrolspeler Thomas Jane weet op een geloofwaardige manier de psychische gevolgen van moord en schuld te vertalen naar film.

6. Gerald’s Game

Na een mislukt seksspelletje geeft de man van Jessie de geest en dus moet de vrouw zelf los zien te komen uit haar handboeien. Hallucinaties, lucide momenten en flashbacks naar haar jeugdtrauma’s wisselen elkaar af terwijl ze probeert het onmogelijke voor elkaar te krijgen. De talentvolle horrorregisseur Flanagan maakt van Stephen King’s verhaal een film die je als kijker weinig grond onder de voeten geeft en dat werkt op een positieve manier bevreemdend.

5. First They Killed My Father

Waar je met Beasts of No Nation wordt geconfronteerd met bruut oorlogsgeweld, houdt Jolie in First They Killed My Father vooral de camera gericht op hoofdpersoon Loung. Vanuit het perspectief van het jonge meisje zien we hoe het brute Khmer Rouge-regime in de jaren 70 in Cambodja aan de macht kwam. First They Killed My Father is sierlijk en met inlevingsvermogen geregisseerd en maakt daardoor een diepe indruk.

4. The Meyerowitz Stories

Het gezelschap Ben Stiller, Adam Sandler, Dustin Hoffman en Emma Thompson is prima in z’n element op het snijvlak van drama en comedy en dat is precies waar dit bijtende familieverhaal zich afspeelt. Eerstgenoemden spelen kinderen van de egocentrische kunstenaar Harold –intussen toe aan zijn vierde vrouw – die altijd meer met zichzelf bezig is geweest dan met zijn kroost. Een noodgedwongen reünie van het gezin drukt nog eens op de pijnpunten.

3. Okja

Mija wil haar zeekoe-varken Okja redden uit de klauwen van een kwaadaardige multinational. Zo’n verhaal valt of staat bij de liefde tussen kind en dier. Die is hartverwarmend, vooral omdat de schattige Okja – gemaakt door de Nederlandse visual effects-held Erik-Jan de Boer – zo goed gelukt is. De kritiek op de bio-industrie en groteske bedrijven als Monsanto is niet mals, maar daar staat ook veel kleurrijke pret tegenover.

2. The Ballad of Buster Scruggs

Na True Grit keren de Coen Brothers terug naar het Wilde Westen met The Ballad of Buster Scruggs. Het is een warm welkom want Buster Scruggs voelt als de perfecte introductie voor de komische maar vaak ook disturbing films van het regisseursduo. In 6 korte avonturen passeren de mooie, lelijke en spirituele kanten van het Wilde Westen de revue. Wij vonden ze alle 6 fantastisch!

1. Roma

De eerste Netflix speelfilm die er met Oscars vandoor ging, en terecht! Alfonso Cuarón brengt met Roma een eerbetoon aan de vrouwen die hem grootbrachten. Cleo is een huishoudster bij een middenklasse gezin in de Mexicaanse stad Roma. De relaties tussen de bewoners en de huishoudster, allemaal middenin een politiek zeer instabiele periode, zijn betoverend en worden aangrijpend in zwartwit beeld gebracht. Ga dit zien!

Bron: Superguide | Beeld: iStock