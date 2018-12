Jaaroverzicht: dit zijn de 8 beste Netflix-films van 2018

Van high school-drama’s en horrorfilms tot een heuse kerstvertelling: dit jaar presenteerde Netflix zijn meest gevarieerde filmline-up ooit. Wij zetten de beste Netflix Originals van 2018 voor je op een rijtje.

8. Calibre

Een jachttripje ontaardt in een nachtmerrie wanneer de jagers per ongeluk een onschuldig kind doden. Ze besluiten de moord te verdoezelen, maar als de dorpelingen onraad ruiken, loopt de spanning steeds hoger op in deze intense thriller.

7. Cam

In deze akelig effectieve horrorfilm wordt het account van een webcamgirl overgenomen door een mysterieuze dubbelgangster. Het einde laat sterk te wensen over, maar dankzij het ijzersterke spel van Madeline Brewer (bekend van redactiefavoriet The Handmaid’s Tale) en de bijzondere setting is Cam de moeite waard voor horrorfans die wel tegen een stootje kunnen.

6. Annihilation

Wanneer de aarde wordt bedreigd door een bizarre schemerzone die zich over de wereld verspreid als een olievlek, wordt een team onderzoekers (onder leiding van Natalie Portman) ingeschakeld om het tij te keren. Zo spannend als Alex Garlands vorige film (Ex Machina) wordt het nergens, maar Annihilation is met zijn oogstrelende effecten een bijzondere trip voor sciencefictionliefhebbers.

5. The Christmas Chronicles

The Christmas Chronicles is zo’n zeldzame familiefilm die zowaar écht leuk is voor alle leeftijden. Niet in de laatste plaats dankzij Kurt Russell in de rol van de kerstman. De stoere cultfavoriet heeft er zichtbaar lol in en dat plezier slaat onvermijdelijk over op de kijker!

4. The Ballad of Buster Scruggs

In The Ballad of Buster Scruggs reizen de gebroeders Coen (bekend van films als Fargo en No Country for Old Men) af naar het Wilde Westen voor zes verhalen vol humor, actie en romantiek. Niet alle hoofdstukken zijn even sterk, maar dankzij de sterrencast en de klinkende dialogen valt er voor fans van het prettig gestoorde regisseursduo een hoop te genieten.

3. 6 Balloons

Dave Franco (The Disaster Artist) speelt in 6 Balloons een drugsverslaafde die het leven van zijn familie onmogelijk maakt. Vooral zijn zus Katie heeft te lijden onder het gedrag van haar broer, maar desondanks besluit ze hem toch te helpen. Dit levert een even aangrijpend als hartverscheurend drama op over familie en verslaving.

2. Hold The Dark

In de grimmige thriller Hold the Dark gaat een wolvenexpert (gespeeld door Jeffrey Wright uit Westworld) in Alaska om op zoek te gaan naar kinderen die al niet zijn meegenomen door een roedel wolven. Het mysterie wordt vrij snel ontrafeld, maar dat maakt de bloederige nasleep er op een of andere manier alleen maar spannender op…

1. To All The Boys I’ve Loved Before

Het leven van scholiere Lara staat volledig op zijn kop als haar al haar liefdesbrieven openbaar worden. De charmante cast (aangevoerd door Lana Condor uit X-Men: Apocalypse) en het even grappige als ontroerende scenario maken To All The Boys I’ve Loved Before tot een onweerstaanbaar tienerdrama. Geen wonder dat de film het schopte tot onze ranglijst van favoriete high school-films op Netflix. Gelukkig is een vervolg al in de maak.

