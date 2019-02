Even lekker lachen: dit zijn de beste momenten van ‘De Luizenmoeder’ tot nu toe

Sinds kort kunnen we weer genieten van nieuwe afleveringen van ‘De Luizenmoeder’. De serie breekt het ene kijkrecord na het andere, en terecht. Want eerlijk is eerlijk, iedere zondag is het weer een halfuur lachen geblazen.

Onze favoriete basisschool De Klimop is de thuisbasis voor foute humor en politiek incorrecte grappen van gepanikeerde ouders en gestresste leerkrachten. Wij krijgen er geen genoeg van, daarom hebben we de leukste fragmenten uit seizoen 1 en 2 op een rijtje gezet, zodat je nooit zonder Juf Ank en Directeur Anton hoeft te zitten.

1. We zijn allemaal mensen

Toen Anton ons er even aan herinnerde dat het niet uit maakt wie je bent of wat je doet: we zijn allemaal mensen.

2. Bijzonder gezin

Juf Ank legt ons even haarfijn uit dat iets niet raar is, alleen maar héééél bijzonder. Subtiele aanpak.

3. Het zwaailicht

Afscheid nemen bestaat niet, maar voor Juf Ank wel. Ze vindt het maar vervelend, al die emotionele ouders die oneindig lang zwaaien naar hun kind, dus is het tijd om er wat aan te doen. Jammer dat niet iedereen het begrijpt.

4. Het emotioneel beladen rugzakje

Heeft Floor nou last van PHPD, ‘pijntje hier, pijntje daar’, ADHD, ADD, of is ze gewoon nerveus? Het is maar lastig om duidelijk te maken wie nou waar last van heeft, iedereen heeft wel wat en Juf Ank wordt er gek van.

5. Niet jarig vandaag!

Nee: vandaag is niet jouw verjaardag. Kijk maar in de groepsapp of er morgen plek is. Weer heerlijk gevoelig allemaal: genieten.

6. Achmed en de curlingouders

Een nieuw kind met een ‘onmogelijke’ naam én curlingouders die alle problemen van hun kinderen willen oplossen. Juf Ank heeft het maar zwaar op haar eerste dag.

7. Seksuele voorlichting met Juf Ank

Seksuele voorlichting is natuurlijk een beetje ongemakkelijk en lastig. Dat wordt het al helemáál wanneer er een situatie voorbij komt die niet raar is, maar wel héél bijzonder.

8. De harde kak van Anton

Het probleem achter de verstopte wc’s is gevonden: Anton. Nu nog even het probleem aanpakken. Van praten hierover wordt hij zichtbaar ongemakkelijk en dat is hilarisch om naar te kijken.

