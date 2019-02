Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 6

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jessica om te laten zien waar ze het van doet. Enne, daar kun je vast wat van leren, want de 22-jarige heeft samen met haar partner al 35.000 (!) euro spaargeld.

Als je slecht slaapt, kan dat liggen aan de tijd van het jaar. Maar er kan ook een andere boosdoener in het spel zijn. Kan jouw nachtrust wel een boost gebruiken? Dan is het zeker het proberen waard om anders op jouw hoofdkussen te gaan liggen.

Verschrikkelijk nieuws voor Rose Bertram (24) en haar familie. Het topmodel en de vrouw van profvoetballer Gregory van der Wiel is haar vader geheel plotseling verloren door een vreselijk ongeluk. Ook heeft ze gereageerd op het grote verlies.

Heb je vaak last van een dip op werk, nog vóórdat het middag is? Dan heb jij je onbewust misschien schuldig gemaakt aan een van deze 5 dingen. Want hoe lekker een hete douche of kop koffie in de ochtend soms kan zijn, is het niet heel verstandig.

Op 4 februari zou Guusje Nederhorst, die in 2004 overleed aan de gevolgen van kanker, vijftig jaar zijn geworden. Lucy, de vrouw met wie Dinand Woesthoff na de dood van de actrice trouwde, stond gisteren stil bij de geboortedag van Guusje. Ook Katja Schuurman herdacht de actrice.