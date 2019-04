Van kort haar, tot krullen, van slag tot nu een pony: Leontine Borsato houdt wel van een beetje experimenteren met haar uiterlijk. Onlangs heeft ze weer de hulp van stylist Leco ingeschakeld en bewijst ze nu met haar nieuwe look dat ieder kapsel haar staat.

You either love or hate it, maar het zoete servies met de iconische tekeningen van Blond Amsterdam is na dik achttien jaar nog steeds razend populair. Hoog tijd om hun Amsterdamse restaurant een upgrade te geven: café slash restaurant Blond Amsterdam is voortaan… volledig roze! #mustvisit

Speciaal voor Flair schrijft journalist Suus Ruis wekelijks een zalige column over (show)nieuws dat haar opviel en waar ze gewoon over móest schrijven. Deze week stort ze zich op ‘Iedereen had het erover’ en haar fascinatie voor Edwin de Roy van Zuydewijn.

Doutzen Kroes heeft haar volgers weer getrakteerd op een kiekje in bikini. Maar anders dan dat ze misschien gehoopt had, wordt de foto wisselend ontvangen…