Tegenwoordig heeft zo’n beetje de hele wereld een ‘hippe’ pannenkoekenplant in huis. Zin in iets nieuws? Misschien is dé kamerplant van 2019 wel iets voor jou. En het leukste: hij is nog gratis ook.

Saar Koningsberger werd afgelopen jaar voor het eerst moeder. Ze weet dan ook goed waar modeliefhebbende moeders behoefte aan hebben en ontwierp daarom een eigen kinderkledinglijn. “Als je moeder bent, zit je nou eenmaal in de kinderspullen.” Deze week presenteerde ze de hippe collectie met succes op de Negenmaandenbeurs.

In A Star Is Born spatte de chemie tussen hoofdrolspelers Lady Gaga en Bradley Cooper bijna letterlijk van het scherm. Zo erg zelfs, dat veel fans van de film ervan overtuigd zijn dat de twee ook in het echte leven gevoelens voor elkaar hebben. Nu ze tijdens het huidige ‘award season’ ook nog eens om de haverklap samen op de rode loper verschijnen én samen zo nu en dan één van de zwijmelhits uit de film live op een podium zingen, draait de geruchtenmolen overuren. Lady Gaga doet daar nu nog eens een schepje bovenop…

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Yvonne (36) om te laten zien waar ze het van doet.

Heb je ‘You’ ook in één ruk uitgekeken en heb je déze andere geweldige stalkerseries ook allemaal al achter de kiezen? Dan is deze gloednieuwe serie op Netflix een fantastische opvolger. ‘Dirty John’ gaat namelijk eveneens over een sociopaat, die ook nog eens een gigantische manipulator blijkt te zijn. Klinkt goed (of fout, ’t is net hoe je het bekijkt natuurlijk), vind je niet?

