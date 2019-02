Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 5

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Afgelopen dinsdag was het vijftien jaar geleden dat Guusje Nederhorst overleed. Zeven maanden nadat ze met haar grote liefde Dinand Woesthoff een zoontje kreeg, moest het gezin afscheid nemen. Toen de actrice op 29 januari 2004 overleed, waren haar ouders, Dinand en zijn zusje erbij. Haar moeder vertelt over het emotionele moment.

Lianne (34): ‘Zolang ik me kan herinneren is er al een heel leuke band tussen Bart en mij. Bart is de jongste broer van mijn moeder. Zij en Bart schelen flink in leeftijd. Hij is maar tien jaar ouder dan ik, 44. Vroeger paste hij soms op, later gingen we weleens samen uit. Dat was altijd leuk, maar ik denk dat we nu te ver zijn gegaan: we hebben net samen een nacht doorgebracht.’

Als er iemand is die geen uitdaging uit de weg gaat, is het Chantal Janzen wel. Ze acteert, presenteert én heeft haar eigen platform. En nu doet ze nog een schepje bovenop die succesvolle carrière.

Wanneer Bibi Breijman vol trots een foto deelt van haar dochtertje in een draagdoek, barst een storm van kritiek los. Want hoewel de vriendin van Waylon een positieve boodschap uit wil stralen met het kiekje, zijn haar volgers het niet eens met de manier waarop Teddy ingewikkeld zit.

Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk, dat is duidelijk. Niets is dan ook vervelender dan eindeloos liggen woelen om in slaap te komen. Hoe je gemakkelijker in dromenland aankomt zónder uren naar het plafond te turen, lees je hier.

