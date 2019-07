Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 30

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Al vaker draaide de geruchtenmolen rondom de relatie van André Hazes en Monique Westenberg op volle toeren. In april 2018 werden de roddels bevestigd en gingen de twee – vier jaar en een kind verder – een tijdje uit elkaar. Uiteindelijk kwam het stel toch weer samen, maar nu lijkt het opnieuw te wankelen tussen de twee. De zanger zou namelijk wel héél intiem gespot zijn met niemand minder dan Nikkie Plessen.

Willem-Alexander en Máxima brachten een bezoekje aan de VS voor een werkbezoek aan de Verenigde Naties. Tussen de werktaken door was er gelukkig ook nog wat wat tijd over voor wat quality time en wat blijkt? De leden van ons koningshuis zijn ook maar gewoon mensen.

Voetballegende Wesley Sneijder (35) heeft zich, nu zijn huwelijk met Yolanthe op de klippen is gelopen, ter afleiding volop in het uitgaansleven gestort. Hij zou een gewilde prooi zijn voor veel vrouwen, maar… de voetballer is mogelijk alweer van de markt.

Manon Meijers en haar vriend Guus Meeuwis zijn samen op romantische vakantie in het zonovergoten Portugal. Met temperaturen rond de dertig graden, heeft de styliste een passende ‘outfit’ gevonden.

Jim Bakkum geniet momenteel met zijn prachtige gezin van een welverdiende vakantie. Van die ontspannen trip deelt de zanger de nodige kiekjes, waaronder een foto van zijn geliefde Bettina in bikini. En vooral die laatste levert een hoop complimenten op.

Beeld: iStock