Top 5 best gelezen artikelen om Flaironline.nl – week 3

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Het is de nachtmerrie van elke ouder: je kind kwijtraken. Voor de ouders van de tweejarige Yulen uit het Spaanse Málaga werd het de rauwe werkelijkheid. Hun zoontje viel tijdens een familie-uitje in de bergen in een smalle maar bizar diepe waterput. Hij glipte in het gat van zo’n 25 centimeter breed en kwam vast te zitten op 110 meter diepte.

Heb je een tijdje geleden afscheid genomen van de kerstboom, maar mis je het groene aanzicht? Vul de leegte dan op met een hippe tropische kamerplant. Enne, bij Lidl kun je er deze week één (of meerdere!) scoren voor nog geen 10 euro.

Het lijkt over en uit te zijn tussen Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt. Dat kunnen we opmaken uit een bericht dat de 34-jarige presentatrice deelde op haar Instagram. De post is inmiddels verwijderd van Nicolette’s account. Inmiddels heeft het management van de presentatrice gereageerd op de geruchten.

Kim (36): ‘Vanaf mijn 17e ben ik al samen met Rick. Hij was mijn eerste liefde en ik verwacht ook dat we samen oud worden. We hebben 2 kinderen, Merel van 6 en Noud van 8. Het gaat nu goed tussen ons, maar er zijn ook periodes geweest dat het minder ging. Écht minder. De laatste tijd krijg ik steeds meer het vermoeden dat Rick niet de vader is van Noud…’

Na acht maanden in GTST te zien te zijn geweest, heeft Lidewij Mahler – beter bekend als Marieke de Moor – afscheid moeten nemen van haar personage. De rol die ze speelde heeft een hoop teweeg gebracht, gezien ze kampte met frontotemporale dementie (FTD). ‘Ik schrok van die kritiek’, geeft ze toe.

Beeld: iStock