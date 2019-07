Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 27

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Yolanthe Cabau heeft geen makkelijke tijd achter de rug. Terwijl ze zelf relatieproblemen heeft met Wesley, moest ze ook nog afreizen naar Thailand voor de presentatie van Temptation Island VIPS. En dat was vrij heftig, zo biecht ze op.

Afgelopen mei overleed Kim van der Hoef (25) plotseling; ze was op dat moment zeven maanden zwanger van een tweeling. Terwijl Kim gereanimeerd werd in het Radboudumc in Nijmegen, werden de kindjes met een keizersnee gehaald. De doodsoorzaak is onbekend en wordt nog steeds onderzocht. Ondanks het grote verdriet moet kersverse papa Kurt door. Nu doet hij een bijzondere oproep op Facebook.

Sabine (32): “Ik werk in de communicatie en heb veel te maken met de computerjongens van ons in het bedrijf. Een van hen is superknap, dat vindt iedereen bij ons. In een melige bui kwam het tot een weddenschap met mijn naaste collega: wie heeft het eerst seks met hem? Het was een grap, maar ik won.“

Vorig weekend vond alweer de 39e editie van Parkpop plaats in Den Haag, waarbij Waylon een van de grote acts was. Zijn geliefde Bibi kwam hem aanmoedigen, mét hun dochtertje Teddy. Al vonden niet al haar fans dat een even goed idee.

Zij is 18 en student eventmanagement. Hij is 23 en junior consultant. Ze zijn 7 maanden samen en doen een boekje open over hun wilde seksleven.

Beeld: iStock