Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 23

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Ruim 2 jaar geleden hing hockeyspeelster Naomi van As (34) haar stick aan de wilgen. En nu doet ze alleen dingen waar ze energie van krijgt. Zoals zorgen voor dochter Kae (6 maanden). “Fles erin, even wakker, tukkie doen en dan heb ik een paar uurtjes voor mezelf. Prima ritme.”

Binnenkort is het zo ver: dan trouwen Katja Schuurman en Freek van Noortwijk. De bruidegom in spe wil daarna dolgraag vader worden, maar of hem dat gegund is?

Hedwig (36): “Voor de buitenwereld lijken Jordi en ik en onze kinderen vast het perfecte gezinnetje. Dat Jordi en ik elkaar vrijlaten in de liefde hoeft niemand te weten. Ik weet dat hij vaker ‘buiten de pot pist’ dan me lief is. Maar ik heb zelf ook jaren een minnaar gehad, die me kort geleden vertelde dat hij me niet meer wil zien omdat hij waarschijnlijk ongeneeslijk ziek is. Ik weet niet hoe ik daarmee moet dealen.”

Het zit Oscar Aerts wat betreft zijn gezondheid allesbehalve mee. Zo’n twee jaar geleden werd het zeldzame syndroom van Cushing geconstateerd bij de voormalig GTST-acteur, en nu heeft hij weer te maken met een flinke tegenslag.

Waar een lang en gelukkig huwelijk in eerste instantie uitgesloten leek te zijn voor Ronald en Monique, was er even later toch hoop voor het Married at First Sight-koppel. Na een dagje varen en paardrijden zoenden de twee, wat Monique – die aan het begin van de huwelijksreis opbiechtte geen seksuele klik te voelen – “zeker niet onprettig” vond. Maar de hamvraag is nu natuurlijk: is het stel nog samen?

Beeld: iStock