Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 21

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Het kan je niet ontgaan zijn dat Duncan Laurence vorige week het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen. Maar wie is eigenlijk zijn geliefde, die de zanger aanmoedigde in Tel Aviv?

Waterratten en sensatiezoekers, spits jullie oren! Buurland België is een waterpark met meer dan 100 (!) hindernissen rijker. Neem je gezin mee. Of juist je meest onhandige vriendinnen (en/of zussen) – om een hele aflevering van Wipe-Out na te bootsen. En haal het kind in jezelf naar boven!

Anouk (32): “We zijn al bijna 20 jaar beste vriendinnen, Daniëlle en ik. Maar de laatste tijd voel ik steeds meer weerstand. Ik heb geen zin meer in onze vriendschap. We delen bijna niks meer en zijn allebei zo veranderd. Als zij iets wil afspreken, houd ik het meteen af. Ik wil gewoon van haar af, maar ik weet niet hoe ik haar moet dumpen. Ze heeft zo’n enorme plaat voor d’r kop.”

Monique Westenberg is klaar met alle kritiek die ze alsmaar krijgt als ze een foto post op Instagram. De ene keer hebben haar volgers iets aan te merken op haar kledingkeuze, dan gaat het weer over de manier waarop ze haar kind opvoedt en nog vaker wordt vermoed dat er een babybuikje verstopt zit onder haar kleding. De vriendin van André Hazes maakt korte metten met alle haters en dat doet ze met een treffende tekst.

Hebben Kjeld Nuis en de 19-jarige Joy Beune wel of geen relatie? De schaatser laat dat het liefst in het midden, maar zijn vermeende nieuwe vriendin denkt daar anders over.

Beeld: iStock