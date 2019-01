Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 2

Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Lees ook: Wat een knapperd! Dochtertje Sven en Naomi voor het eerst duidelijk te zien

Hoe ouder de kleine Bobby wordt, hoe meer hij op zijn moeder Chantal begint te lijken. Want zo naast elkaar op de foto, zijn moeder en zoon net twee druppels water.

Het huwelijk van Wendy van Dijk en Erland Galjaard zit in zwaar weer. De voormalig RTL4-baas zou de echtelijke woning in Nigtevecht hebben verlaten. Dat schrijft De Telegraaf. ‘We proberen tot een oplossing te komen’, klinkt het.

Verschrikkelijk nieuws voor de familie Quaedackers, bekend van het populaire programma ‘Een huis vol’. Michel – de vader van het gezin met twaalf kinderen – is dinsdag plots komen te overlijden op 57-jarige leeftijd.

Ondanks dat hun huwelijk in zwaar weer zit, blijven Erland Galjaard en Wendy van Dijk op een vriendschappelijke manier met elkaar omgaan. ‘Er is geen sprake van ruzie’, benadrukt Erland in een reactie tegenover RTL Boulevard. ‘Het gaat heel harmonieus. We hebben vandaag ook nog geluncht met de kinderen.’

Eind november zijn Bibi Breijman (27) en Waylon (38) de trotse ouders geworden van hun dochtertje Teddy. Het is pas iets langer dan zes weken geleden dat de vlogger haar eerste kindje ter wereld zette, maar haar buik is nu alweer zo plat als een dubbeltje.

Beeld: iStock