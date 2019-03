Heb je het deze week druk gehad en daardoor niet op Flaironline.nl kunnen rondneuzen? Wij hebben de vijf best gelezen artikelen voor je op een rijtje gezet.

Mattie Valk en Marieke Elsinga hebben het niet alleen leuk samen op de werkvloer, maar óók daarbuiten. Het radioduo geeft toe elkaar namelijk regelmatig buiten de deuren van Qmusic te zien en te spreken, maar is dat puur vriendschappelijk of speelt er meer?

Iedere week deelt een lezeres haar huishoudboekje. Dit keer is het de beurt aan Jeanine (32) om te laten zien waar ze het van doet.

Chantal Bles is vorige week gestart met de zogenoemde ‘Ananas Challenge’, waarmee je zorgt voor ultieme vochtafdrijving in je lichaam én waardoor je dus de nodige kilootjes kunt kwijtraken. De styliste laat haar volgers meekijken via Instagram en sindsdien gaat haar afvaltip zich als een lopend vuurtje over het internet. Chantal roept nu haar (voornamelijk vrouwelijke) volgers op om met haar mee te doen.

Zij is 23 en horecamedewerker. Hij is 24 en verkoper. Ze zijn 7 maanden samen. Deze week delen zij hun seksleven met Flair.

Lief voor elkaar zijn. Het lijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Bijna iedereen maakt dagelijks wel eens mee dat iemand onaardig gedrag vertoont, of het nou online is (haters op social media), op straat (scooters die je afsnijden op het fietspad) of in de supermarkt (als caissière word je soms compleet genegeerd). Zó breng je er verandering in.

Beeld: iStock